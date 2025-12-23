Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:14

Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов

Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В современном мире, где цифровые устройства сопровождают нас повсюду, вопрос автономности остается критически важным. Правильно подобранный пауэрбанк — это не просто аксессуар, а стратегический гаджет, обеспечивающий мобильность и непрерывность работы. Однако разнообразие моделей на рынке может поставить в тупик. Мы расскажем, как выбрать пауэрбанк, отталкиваясь от ваших реальных потребностей, и на что обратить внимание в 2025 году.

Ключевые характеристики: емкость (мАч), мощность (Вт), количество портов

Первым шагом в решении задачи является понимание трех основных технических параметров. Емкость, измеряемая в миллиампер-часах (мАч), — это фундаментальная характеристика. Она указывает на потенциальный запас энергии. Однако важно помнить, что заявленная — это емкость внутренних элементов. Реальный же выход энергии, доступный для заряда вашего устройства, всегда меньше из-за потерь на преобразование напряжения и тепло. Для качественных моделей полезная отдача составляет около 60–70% от указанной цифры. Например, пауэрбанк на 10 000 мАч фактически передаст смартфону примерно 6000–7000 мАч.

Мощность, измеряемая в ваттах (Вт), определяет скорость зарядки. Это ключевой параметр, если для вас важна быстрая зарядка, которую пауэрбанк способен обеспечить. Мощность вычисляется как произведение напряжения (В) и силы тока (А) на выходном порте. Стандартный порт USB-A выдает обычно 5 В/2 А (10 Вт), что является базовой скоростью. Современные же устройства поддерживают продвинутые протоколы быстрой зарядки, требующие мощности 18 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 65 Вт и даже 100 Вт. Для смартфонов и планшетов часто достаточно 18–30 Вт, а для ноутбуков — от 45 Вт и выше.

Количество и тип портов определяют универсальность. Минимальная конфигурация — один порт USB-A. Более практичны модели с двумя-тремя выходами, включающими как USB-A, так и современные USB-C. Порты USB-C зачастую являются двусторонними: они могут не только заряжать сам пауэрбанк с высокой скоростью, но и отдавать энергию, причем с максимальной для модели мощностью. Это делает их идеальными для ноутбуков и планшетов. Наличие отдельного порта micro-USB для зарядки самого блока уже считается анахронизмом в 2025 году.

Подбор под устройство: как рассчитать нужную емкость для смартфона и ноутбука Подбор под устройство: как рассчитать нужную емкость для смартфона и ноутбука Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подбор под устройство: как рассчитать нужную емкость для смартфона и ноутбука

Грамотный подбор емкости избавит вас как от лишнего веса в рюкзаке, так и от разочарования в самый ответственный момент. Для начала определите емкость аккумулятора вашего устройства. Допустим, вам нужен пауэрбанк для телефона и планшета. Средний смартфон имеет батарею 4500–5000 мАч, планшет — 7000 — 10 000 мАч. Учитывая коэффициент полезной отдачи пауэрбанка (примерно 0,65), для двух-трех полных зарядок телефона хватит блока на 10 000 — 15 000 мАч. Если же вы планируете заряжать и телефон, и планшет, стоит рассмотреть модель на 20 000 мАч. Такой пауэрбанк сможет зарядить планшет примерно 1–1,5 раза и еще оставить запас для смартфона.

Ситуация кардинально меняется, когда требуется пауэрбанк для ноутбука. Ноутбуки работают при значительно более высоком напряжении. Здесь расчет ведется не в мАч, а в ватт-часах (Вт·ч), что является более корректной единицей измерения энергии. Чтобы перевести мАч в Вт·ч, используется формула: (мАч х В) : 1000. Например, пауэрбанк на 20 000 мАч с выходным напряжением 3,7 В (стандартное для элементов) имеет 74 Вт·ч (20 000 х 3,7 : 1000). Но так как ноутбуку нужно 19–20 В, энергия преобразуется, и реальный запас будет меньше. Проще ориентироваться на заявленную емкость в Вт·ч и паспортную мощность. Для большинства ультрабуков с потреблением 30–50 Вт подойдет пауэрбанк на 45–65 Вт с емкостью 60–90 Вт·ч. Для мощных игровых или рабочих станций могут потребоваться блоки на 100 Вт и 150–200 Вт·ч, которые уже сопоставимы по размеру и весу с самим ноутбуком.

Дополнительные функции: быстрая зарядка, беспроводная зарядка, влагозащита Дополнительные функции: быстрая зарядка, беспроводная зарядка, влагозащита Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные функции: быстрая зарядка, беспроводная зарядка, влагозащита

Современный пауэрбанк для телефона и планшета — это многофункциональное устройство. Важно, чтобы протокол пауэрбанка (например, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, Super VOOC) совпадал с протоколом, поддерживаемым вашим устройством. Универсальным выбором является USB Power Delivery (PD), особенно в связке с портом USB-C. Он динамически согласует напряжение и силу тока, обеспечивая оптимальную и безопасную зарядку для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Беспроводная зарядка из приятной опции превратилась в стандарт для многих. Платформа Qi на мощности 5, 10 или 15 Вт позволяет заряжать совместимые смартфоны, наушники и другие гаджеты без проводов. Это невероятно удобно, но стоит помнить, что КПД беспроводной зарядки ниже, чем проводной, и сам процесс идет медленнее и с большим нагревом.

Влагозащита по стандарту IPX4 или выше — ценное качество для активных пользователей. Такой пауэрбанк не боится брызг, дождя или снега, что делает его надежным спутником в походах, на тренировках или просто в непогоду. Также стоит обратить внимание на наличие информационного дисплея, показывающего остаток заряда в процентах, текущую силу тока или оставшееся время зарядки. Это добавляет комфорта и предсказуемости.

Рейтинг и обзор надежных моделей 2025 года

Говоря о лучших пауэрбанках — 2025, можно выделить несколько устойчивых трендов. На первый план выходят компактность и высокая удельная емкость, достигнутые благодаря использованию современных элементов и схемотехники на GaN (нитрид галлия). GaN-технология позволяет создавать более мощные и при этом меньшие по размеру зарядные устройства и пауэрбанки с улучшенным тепловыделением. Поэтому в тренде — плоские, эргономичные модели с мощностью 30–65 Вт и емкостью 10 000 — 20 000 мАч, которые легко помещаются в карман.

Модели-тяжеловесы для ноутбуков и длительных путешествий эволюционируют в сторону увеличения максимальной мощности (до 140–160 Вт) и емкости (до 27 000 — 30 000 мАч, что близко к лимиту для провоза в салоне самолета). Они оснащаются двумя-тремя портами USB-C с полной поддержкой Power Delivery и одним-двумя USB-A, что позволяет заряжать одновременно ноутбук, планшет и смартфон. В этом сегменте все чаще встречаются прочные корпуса с резиновыми накладками и дисплеями для точного контроля энергии.

Отдельной категорией являются сверхбыстрые пауэрбанки, которые заряжаются сами от сети всего за 30–40 минут, что стирает грань между временем использования и временем восстановления. Надежность моделей в 2025 году определяется не только качеством сборки и ячеек, но и интеллектом внутренней системы защиты, которая оберегает от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда.

Как выбрать пауэрбанк (power bank): гид по емкости и функциям в 2025 году Как выбрать пауэрбанк (power bank): гид по емкости и функциям в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как проверить реальную емкость пауэрбанка

Один из самых частых вопросов — как проверить реальную емкость пауэрбанка. Производители указывают емкость внутренних элементов (например, 10 000 мАч при 3,7 В), но выходное напряжение для USB составляет 5 В и выше. При преобразовании происходят неизбежные потери. Для самостоятельной грубой оценки можно использовать USB-тестер — небольшое устройство, которое подключается между пауэрбанком и нагрузкой (например, резистором). Оно измеряет отданные миллиампер-часы при напряжении 5 В. Полученное значение и будет реальной отдачей. У добросовестных производителей оно составляет 60–70% от заявленного. Например, блок на 20 000 мАч должен отдать на тестере около 12 000 — 14 000 мАч при 5 В. Значительно меньшая цифра говорит о некачественных элементах или завышенных маркетинговых показателях.

Выбор идеального пауэрбанка в 2025 году сводится к четкому пониманию ваших задач: для каких устройств он нужен, как часто и где вы будете его использовать. Сначала рассчитайте необходимую емкость, затем убедитесь в достаточной мощности пауэрбанка и дополните выбор нужными функциями вроде беспроводной зарядки или влагозащиты.

Ранее мы писали о том, что подарить мужчине на Новый год: 100+ идей для парня, мужа, отца и деда.

выбор
батареи
зарядка
телефоны
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.