Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:19

Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше

Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сколько заряжается электромобиль от розетки на специальной зарядной станции? Обычно это занимает от восьми до 20 часов для полной зарядки батареи среднего объема 50–60 кВт*ч от бытовой сети 220 В мощностью 2–3 кВт. Время сильно варьируется в зависимости от модели и условий, но ночная зарядка идеально подходит для ежедневного пробега 200–300 км. Давайте разберемся подробнее, почему так происходит.

Отличия электромобилей от обычных авто

Электромобили работают на литий-ионных батареях вместо бензинового или дизельного двигателя, что делает их тише, дешевле в обслуживании и экологичнее. Главный минус — время на пополнение энергии, но оно компенсируется низкими расходами на электричество.

Как посчитать время зарядки

Чтобы понять, сколько заряжается электромобиль от розетки на профильной станции, разделите емкость батареи (в кВт*ч) на мощность сети (в кВт), умножив на коэффициент потерь около 0,9. Например, для батареи 60 кВт*ч при 2,3 кВт это примерно (60 / 2,3) * 1,1 = 29 часов, но реально 10–15 часов с учетом КПД. Используйте онлайн-калькуляторы производителей для точного расчета по вашей модели.

Факторы, влияющие на скорость

На время зарядки влияют мощность розетки (обычно 2–3,7 кВт дома), емкость батареи (от 40 до 100 кВт*ч), бортовой зарядник авто и его вес — тяжелые модели вроде внедорожников потребляют больше. Марка тоже важна: Tesla или Zeekr с оптимизированными системами заряжаются быстрее аналогов.

Влияние времени года

Да, зимой электромобиль заряжается дольше на 20–50%, потому что холод снижает эффективность батареи, к тому же часть энергии уходит на обогрев кабины. При -10 °C время может вырасти с 10 до 15 часов, а при морозах ниже -20 °C — еще больше.

Время зарядки электромобиля от розетки на специальных зарядных станциях определяется емкостью батареи, мощностью сети, моделью, весом и сезоном — зимой оно растет на 20–50% из-за холода, но расчет по формуле емкость/мощность дает точную картину.

Ранее мы рассказывали, как устроен дизельный двигатель.

автомобили
водители
зарядка
электричество
советы
расчеты
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Запах чистоты: почему ароматы хлопка и белого чая стали интерьерным трендом
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.