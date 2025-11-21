Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 15:49

«Толстый кретин»: Маск ответил на восхваления нейросети

Grok в своих ответах называет Маска величайшим человеком в истории

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чат-бот Grok, созданный бизнесменом Илоном Маском, назвал своего разработчика величайшей личностью в истории человечества, сообщает газета The Washington Post. Специалисты предполагают наличие запрограммированной предвзятости в отношении основателя компаний Tesla и SpaceX.

Они (ответы чат-бота, NEWS.ru) заставили экспертов вновь забеспокоиться, что Grok, одна из версий которого была одобрена для реализации государственного контракта, может быть запрограммирована на то, чтобы преподносить своего владельца и его личные взгляды в выгодным свете, — сказано в материале.

Все началось с того, что пользователи в соцсети X, где интегрирован искусственный интеллект, заметили устойчивую тенденцию к позитивным оценкам личности Маска. В частности, программа описывала его как «ослепительно красивого» человека, обладающего «стройной и атлетичной фигурой», а также наделенного «интеллектом гениального уровня». Журналисты издания провели самостоятельную проверку и получили аналогичные ответы от чат-бота.

На активное обсуждение пользователей отреагировал лично Маск. Он написал, что Grok посредством манипуляций с применением враждебных инструкций вынудили произносить абсурдно лестные характеристики в его адрес. Предприниматель добавил шуточное уточнение, что на самом деле является «толстым кретином».

Ранее сообщалось, что доход Маска в течение следующих 10 лет будет ежегодно превышать совокупные заработки всех учителей начальных классов в Соединенных Штатах. Средний годовой доход американского предпринимателя и составит приблизительно $100 млрд.

