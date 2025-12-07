ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 09:00

Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля

Как это устроено: принцип работы дизельного двигателя без лишних сложностей Как это устроено: принцип работы дизельного двигателя без лишних сложностей Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Дизельный двигатель изобрел немецкий инженер Рудольф Дизель в 1897 году. С тех пор этот надежный мотор стал настоящим тружеником в грузовиках, автобусах, поездах, кораблях и строительной технике. Вы наверняка видели его работу, когда мимо проезжает фура или городской автобус — характерный звук издает именно дизель. Итак, дизельный двигатель работает по принципу самовоспламенения топлива от контакта с раскаленным сжатым воздухом — поршень сжимает воздух до 700–900 градусов, в этот момент впрыскивается топливо, которое мгновенно вспыхивает без искры и толкает поршень вниз, создавая движущую силу. А сейчас расскажем о принципе работы дизельного двигателя чуть подробнее.

Главные плюсы дизельного мотора

Такие двигатели ценят за экономичность и высокий крутящий момент. Они потребляют меньше топлива, чем бензиновые, и служат дольше благодаря прочной конструкции. Именно поэтому дизель выбирают для тяжелой работы — перевозки грузов, пассажиров и в сельском хозяйстве.

Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля Фото: a80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как это устроено: четыре такта работы

Принцип работы дизельного двигателя основан на самовоспламенении топлива от сильно сжатого горячего воздуха. Представьте велосипедный насос: когда быстро качаешь, он нагревается — похожий процесс происходит в цилиндре. Сначала поршень засасывает чистый воздух, затем сжимает его так сильно, что температура подскакивает до 700–900 градусов. В этот момент форсунка впрыскивает дизельное топливо тонкими струйками. Горячий воздух мгновенно поджигает топливо без всяких свечей зажигания — происходит мини-взрыв, который толкает поршень вниз и крутит колеса. После этого отработанные газы выходят через выпускной клапан, и цикл повторяется снова.

Теперь вы знаете, как это устроено под капотом дизельной машины. Никакой магии — только физика, давление и точный впрыск топлива в нужный момент.

Ранее мы рассказывали, как определить сбой в работе двигателя в вашем автомобиле по запаху и звуку.

интересные факты
двигатель
советы
история
физика
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-3 российских городов, где кофе обходится дороже всего
Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной
Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены
Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля
«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных
Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты
Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках
Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ
Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину
Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных
«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни
Снег покроет 92% России к середине следующей недели
Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен
Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Мощные удары по Украине и мрачное будущее ВСУ: новости СВО к утру 7 декабря
«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ
В Генконсульстве отреагировали на смерть россиянки в Гонконге
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.