Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:05

АвтоВАЗ раскрыл, смогут ли автомобили LADA работать на топливе со спиртом

АвтоВАЗ заявил о совместимости автомобилей LADA с топливом, содержащим этанол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

АвтоВАЗ обладает необходимым опытом в эксплуатации топлива с содержанием этанола, сообщила компания «Российской газете». По данным автопроизводителя, бензин с добавкой до 10% спирта используется как эталонный при проведении сертификационных испытаний.

В пресс-службе отметили, что такой состав топлива не оказывает существенного негативного влияния на силовой агрегат. Его применение не приводит к снижению мощности двигателя и не сказывается на общей надежности автомобилей LADA.

При этом представители АвтоВАЗа указали, что влияние топлива с более высокой концентрацией спиртов пока не исследовано в полной мере. Для получения точных данных о возможном воздействии на ресурс и характеристики агрегатов потребуется провести дополнительные испытания.

Ранее президент компании Максим Соколов на форуме «Транспорт России» заявлял, что АвтоВАЗ готовится к новой волне повышения цен на автомобили LADA. По его словам, рост цен обусловлен увеличением импортных расходов и демпингом со стороны китайских стоков. Последнее повышение цен на LADA прошло в январе 2025 года и затронуло только Granta и Niva Legend, средний рост составил 1,8%.

Россия
автомобили
АвтоВАЗ
топливо
спирт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Блогер призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.