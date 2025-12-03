АвтоВАЗ раскрыл, смогут ли автомобили LADA работать на топливе со спиртом АвтоВАЗ заявил о совместимости автомобилей LADA с топливом, содержащим этанол

АвтоВАЗ обладает необходимым опытом в эксплуатации топлива с содержанием этанола, сообщила компания «Российской газете». По данным автопроизводителя, бензин с добавкой до 10% спирта используется как эталонный при проведении сертификационных испытаний.

В пресс-службе отметили, что такой состав топлива не оказывает существенного негативного влияния на силовой агрегат. Его применение не приводит к снижению мощности двигателя и не сказывается на общей надежности автомобилей LADA.

При этом представители АвтоВАЗа указали, что влияние топлива с более высокой концентрацией спиртов пока не исследовано в полной мере. Для получения точных данных о возможном воздействии на ресурс и характеристики агрегатов потребуется провести дополнительные испытания.

