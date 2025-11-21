В АвтоВАЗе объяснили, почему автомобили подорожают

АвтоВАЗ готовится к новой волне повышения цен на автомобили LADA, заявил президент компании Максим Соколов на форуме «Транспорт России». По его словам, рост цен обусловлен увеличением импортных расходов и демпингом со стороны китайских стоков, передает ТАСС.

Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью, — заявил Соколов.

Последнее повышение цен на LADA прошло в январе 2025 года и затронуло только Granta и Niva Legend, средний рост составил 1,8%. Теперь индексация коснется всех моделей бренда и будет соразмерна реальной себестоимости. АвтоВАЗ ожидает реализовать около 370 тысяч автомобилей, из которых около 350 тысяч — на российском рынке, до конца года.

Ранее в первой половине ноября в России зафиксировали заметное подорожание новых автомобилей десяти марок. Наибольший рост показал Changan: семь моделей подорожали на 20–73 тысяч рублей. Такие бренды, как TANK и GAC, увеличили цены на отдельные модели до 300 тысяч рублей. При этом Avior стал единственным производителем, который одновременно поднял цену на модель V90 и снизил на G10 Base более чем на полмиллиона рублей.