16 ноября 2025 в 15:33

Автомобильный рынок в России охватила ценовая лихорадка

В России 12 автомобильных брендов поменяли цены в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 по 15 ноября цены на новые автомобили в России заметно изменились, пишет «Автостат». Подорожание зафиксировано у десяти брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую сторону.

Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей. Надбавка составила от 20 до 73 тыс. рублей в зависимости от версии. Рост затронул кроссоверы CS35 Plus, UNI-S/CS55 Plus, UNI-K и UNI-V. Три модели — CS75 Plus, UNI-T и Hunter Plus — подскочили в цене на 70 тыс.

По две модели подорожали у KGM, Bestune, TANK, SWM и GAC. Изменения — от 60 тыс. до 300 тыс. рублей. Например, TANK 700 стал дороже на сумму до 300 тыс., SWM G05 Pro — почти на 170 тыс., а GAC GS8 — до 200 тыс.

Некоторые бренды ограничились точечными корректировками. Soueast увеличил цену S09 на 100–200 тыс., Hongqi пересмотрел стоимость H5 Black Edition, а Haval поднял цену на H9.

На этом фоне Avior стала единственной маркой, где одновременно подорожание сочеталось с удешевлением. Модель V90 прибавила до 90 тыс. рублей, а вот G10 Base, наоборот, подешевела больше чем на полмиллиона. Пикап Ambertruck Work тоже снизился в цене — на 50 тыс.

Ранее стало известно, что многие официальные дилеры китайских марок намеренно меняют мощность двигателя, чтобы уменьшить сумму утильсбора при ввозе автомобилей в Россию. Так, Chery Arrizo 8 выпускается с двигателем 186 л. с., но в РФ поставляется с ограниченной мощностью 150 л. с. После «растаможки» автовладелец может обратиться к дилеру, чтобы «вернуть» заводские параметры.

