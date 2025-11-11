Китайские дилеры нашли способ обойти новый утильсбор

Многие официальные дилеры китайских марок намеренно меняют мощность двигателя, чтобы уменьшить сумму утильсбора при ввозе автомобилей в Россию, пишет Telegram-канал Baza. Так, Chery Arrizo 8 выпускается с двигателем 186 л.с., но в РФ поставляется с ограниченной мощностью 150 л.с. После растаможки автовладелец может обратиться к дилеру, чтобы «вернуть» заводские параметры.

Это абсолютно легальная мировая схема. Вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, — пояснил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По данным канала, более половины московских автосалонов, продающих Chery, Geely, JAC и Changan, предлагают такую услугу. Также частные мастера в интернете активно рекламируют «чип-тюнинг».

Ранее появилась информация, что новые правила по утильсбору легковых автомобилей начнут действовать 1 декабря 2025 года. Базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя. Для тех, кто ввозит в Россию машины мощностью до 160 л. с. для личного пользования, будут действовать льготные коэффициенты.