Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:08

Китайские дилеры нашли способ обойти новый утильсбор

Baza: китайские машины ввозят в Россию с уменьшенной мощностью двигателя

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие официальные дилеры китайских марок намеренно меняют мощность двигателя, чтобы уменьшить сумму утильсбора при ввозе автомобилей в Россию, пишет Telegram-канал Baza. Так, Chery Arrizo 8 выпускается с двигателем 186 л.с., но в РФ поставляется с ограниченной мощностью 150 л.с. После растаможки автовладелец может обратиться к дилеру, чтобы «вернуть» заводские параметры.

Это абсолютно легальная мировая схема. Вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, — пояснил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По данным канала, более половины московских автосалонов, продающих Chery, Geely, JAC и Changan, предлагают такую услугу. Также частные мастера в интернете активно рекламируют «чип-тюнинг».

Ранее появилась информация, что новые правила по утильсбору легковых автомобилей начнут действовать 1 декабря 2025 года. Базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя. Для тех, кто ввозит в Россию машины мощностью до 160 л. с. для личного пользования, будут действовать льготные коэффициенты.

автомобили
утильсбор
происшествия
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников
Россиян предупредили о встряске магнитного поля Земли
Взрыв автомобиля в Индии мог быть атакой смертника
Экономист объяснил, с чем связан рост цен на сельдь
Почти 30 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.