01 ноября 2025 в 16:15

Названа дата вступления в силу новых правил по утильсбору автомобилей

Новые правила по утильсбору легковых автомобилей начнут действовать 1 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые правила по утильсбору легковых автомобилей начнут действовать 1 декабря, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. При этом базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя. Для тех, кто ввозит в Россию машины мощностью до 160 л. с. для личного пользования, будут действовать льготные коэффициенты.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года, — говорится в постановлении.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора. Он подчеркнул, что цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что повышение утильсбора позволит «загнать» китайские компании на российские заводы. По его мнению, тогда власти смогут отчитаться о локализации производств.

