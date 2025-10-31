Автоэксперт раскрыл причины повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора в России позволит «загнать» китайские компании на российские заводы, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, тогда власти смогут отчитаться о локализации производств.

Мы понимаем, почему правительство это делает — есть желание загнать китайские компании на наши автозаводы, чтобы они здесь производили китайские автомобили из китайских запчастей, и назвать это локализацией, — рассказал Шапарин.

Автоэксперт отметил, что предыдущие попытки ни к чему не привели. По его словам, сейчас китайцы ездят на российские автомобильные заводы только с туристическими целями.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора. По его словам, цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.