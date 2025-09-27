Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:35

Появилось подтверждение смерти шести жителей Ленобласти из-за алкоголя

СК подтвердил гибель шести человек из-за метилового спирта в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России подтвердил гибель шести жителей Волосовского района Ленинградской области, у которых обнаружили высокое содержание метилового спирта в крови, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. По данным ведомства, трагедия произошла в период с 10 по 17 сентября, а информация о случаях поступила в следственный отдел 26 сентября. Экспертизы показали, что уровень токсина был опасен для жизни.

По данным следствия, 26 сентября 2025 г. в следственный отдел по Волосовскому району поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел 6 погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба СУ СК России сообщила о новой вспышке смертельных отравлений метиловым спиртом в Ленинградской области, где погибли шесть человек. Большинство жертв проживали в Волосово, их обнаружили мертвыми по месту жительства, а тело одного мужчины нашли в деревне Красные Череповицы. Экспертиза показала наличие метилового спирта в крови всех погибших.

Ленобласть
алкоголь
спирт
отравления
смерти
