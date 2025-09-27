Новая волна смертельных отравлений накрыла российский регион

В Ленинградской области произошла новая вспышка смертельных отравлений метиловым спиртом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент зафиксирован в Волосовском районе, где известно о шести погибших.

Большинство жертв проживали на соседних улицах в Волосово, и их обнаружили мертвыми по месту жительства. Исключением стало тело мужчины, найденное в деревне Красные Череповицы. Основная часть смертей произошла в период с 10 по 17 сентября. Проведенная экспертиза выявила наличие метилового спирта в крови каждого из погибших.

Ранее поступала информация о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцах и Гостицах. От некачественного самогона скончались 19 человек. По данному делу появился второй фигурант — 60-летняя воспитательница детского сада, занимавшаяся производством самогона на продажу.

Первый задержанный за продажу суррогата в Ленинградской области, 78-летний пенсионер Николай Бойцов, уже был судим за незаконный оборот алкоголя. Отмечается, что его пытались привлечь к ответственности, но он не явился на судебное заседание, поскольку отравился собственным товаром.

Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, полиция получала сообщения о массовом отравлении в Ленинградской области в течение двух дней — 24 и 25 сентября. Она подчеркнула, что правоохранительные органы оперативно установили личности подозреваемых и провели их задержание.