В деле о производстве «самогона-убийцы» появился еще один фигурант

В деле о производстве «самогона-убийцы» появился еще один фигурант Полиция задержала вторую подозреваемую по делу об отравлении в Ленобласти

Женщина 1964 года рождения задержана в Сланцевском районе Ленинградской области по подозрению в реализации алкогольного суррогата, которым, по данным властей, отравились не менее восьми человек, передает пресс-служба СУ СК России по региону. До этого в МВД сообщили о задержании еще одного подозреваемого, им стал житель деревни Гостицы.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Также стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат.

До этого стало известно, что обвиняемые по делу о массовом отравлении сидром «Мистер Сидр» останутся в следственном изоляторе до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну. Суррогатный сидр стал причиной отравления 116 человек, 50 из которых погибли.