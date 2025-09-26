Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появились новые печальные подробности в деле об отравлении в Ленобласти

МВД: сообщения об отравлении в Ленобласти получали в полиции в течение двух дней

Сообщения о массовом отравлении алкоголем в Ленинградской области поступали в полицию в течение двух дней — 24 и 25 сентября, рассказала представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Она подчеркнула, что правоохранители в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их.

24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. <…> Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их. Из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, — поделилась Волк.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Подозреваемые находятся под стражей. Сейчас полицейские устанавливают происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что задержанный за продажу суррогата в Ленобласти 78-летний пенсионер Николай Бойцов ранее был судим за незаконный оборот алкоголя. По данным источников, его пытались привлечь к ответственности, но тот не явился на заседание по делу, потому что отравился собственным товаром.

