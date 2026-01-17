Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 17:07

Сушка белья без балкона и батареи: хитрый способ с полотенцем, который сэкономит время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зима — не повод часами ждать, когда высохнут постиранные вещи. Если в квартире нет балкона, а сушилка занимает много места, есть проверенный способ ускорить процесс без лишних затрат. Метод не требует специальной техники, работает с любыми тканями и заметно сокращает время сушки — даже плотные джинсы и толстовки просохнут гораздо быстрее.

Секрет в использовании махрового полотенца или покрывала с хорошей впитываемостью. Расстелите его на ровной поверхности, разложите белье в один слой, а затем плотно сверните в рулон. Аккуратно надавливайте на сверток, слегка скручивая его, — полотенце впитает излишки влаги, которые остаются в ткани после стирки.

После этого достаточно развесить вещи на обычной сушилке. Для еще большего ускорения можно направить на белье вентилятор: циркуляция воздуха ускорит испарение. Уже через несколько часов вещи будут полностью сухими, при этом в квартире не повысится влажность, а батареи останутся свободными.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.

Проверено редакцией
белье
ткани
батареи
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.