Сушка белья без балкона и батареи: хитрый способ с полотенцем, который сэкономит время

Сушка белья без балкона и батареи: хитрый способ с полотенцем, который сэкономит время

Зима — не повод часами ждать, когда высохнут постиранные вещи. Если в квартире нет балкона, а сушилка занимает много места, есть проверенный способ ускорить процесс без лишних затрат. Метод не требует специальной техники, работает с любыми тканями и заметно сокращает время сушки — даже плотные джинсы и толстовки просохнут гораздо быстрее.

Секрет в использовании махрового полотенца или покрывала с хорошей впитываемостью. Расстелите его на ровной поверхности, разложите белье в один слой, а затем плотно сверните в рулон. Аккуратно надавливайте на сверток, слегка скручивая его, — полотенце впитает излишки влаги, которые остаются в ткани после стирки.

После этого достаточно развесить вещи на обычной сушилке. Для еще большего ускорения можно направить на белье вентилятор: циркуляция воздуха ускорит испарение. Уже через несколько часов вещи будут полностью сухими, при этом в квартире не повысится влажность, а батареи останутся свободными.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.