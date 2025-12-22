Безопасность и нормальная жизнедеятельность Калининградской области будут гарантированы всей мощью России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии клуба «Валдай». Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью государства и этот принцип лежит в основе всех аспектов его обеспечения, передает ТАСС.

Калининградская область — неотъемлемая часть Российской Федерации. Соответственно, в полном объеме и во всех аспектах следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью российского государства, — говорится в заявлении.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй высказал мнение, что Западу следует отказаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области. По его словам, «Калининград» может стать последним словом, которое произнесут европейские лидеры.

Кроме того, британские журналисты заявили, что слова президента России Владимира Путина о беспрецедентной эскалации в случае блокады Калининграда вызвали панику на Западе. По оценке издания, эти заявления четко обозначили красные линии Москвы в условиях роста напряженности с западными странами.