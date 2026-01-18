Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 14:41

Новый коррупционный скандал разгорелся вокруг друга детства Зеленского

Украинский бизнесмен Ваганян заявил о взятках экс-главе СБУ Баканову

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал в интервью на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы, что давал взятки главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Береза ранее неоднократно выступал с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, с которым Баканов знаком с детства.

Со слов Ваганяна, деньги, машины и квартиры передавались не только главе СБУ, но и другим представителям ведомства. В качестве доказательства бизнесмен ссылается на материалы скрытой съемки, где зафиксирован момент передачи средств Баканову. Он также сообщил, что взятки брали за покровительство бизнесу, включая решение таможенных вопросов, а также за кадровые перестановки.

Ваганян утверждает, что напрямую обсуждал нечистоплотность Баканова с Зеленским. По его словам, глава государства пообещал привлечь экс-руководителя СБУ к ответственности, однако он остался на свободе.

Ранее представители пророссийского подполья в Херсоне заявили, что преследование экс-премьера Украины Юлии Тимошенко может открыть путь к власти для бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По их мнению, Запад, используя украинские антикоррупционные институты, целенаправленно устраняет с политической арены потенциальных конкурентов для своего ставленника.

коррупция
СБУ
Владимир Зеленский
Иван Баканов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят поменять закон о садоводствах
«Это реальная угроза»: жителям Киева посоветовали искать новые дома
Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком
Четырехлетний мальчик захлебнулся в бассейне в сауне
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут
«Печень прострелим»: беженка сообщила об угрозах украинских «Белых ангелов»
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа из-за Гренландии
Новый коррупционный скандал разгорелся вокруг друга детства Зеленского
В деле о растрате экс-ректора и проректора БФУ появились новые детали
Брухунова показала, как проводит вечера с Петросяном
Горбачева оголилась для фото, чтобы показать себя в новом весе
«Только в радость!»: Норштейн сам убрал снег у своего дома
В ГД рассказали о правилах авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта
«Произошло самое страшное»: Гладков сообщил о новом ударе ВСУ
Таксист спас замерзающего посреди трассы пенсионера
Что делать, если обгорел на солнце: экстренные советы для спасения кожи
«Когда-то она была нашей»: в Британии захотели выкупить США обратно
Глыба едва не убила россиянку с малышкой в коляске
ВСУ атаковали приграничный российский регион с помощью 50 БПЛА
Погода в Москве в понедельник, 19 января: ждать ли сильных ветров и снега
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.