Украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал в интервью на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы, что давал взятки главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Береза ранее неоднократно выступал с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, с которым Баканов знаком с детства.

Со слов Ваганяна, деньги, машины и квартиры передавались не только главе СБУ, но и другим представителям ведомства. В качестве доказательства бизнесмен ссылается на материалы скрытой съемки, где зафиксирован момент передачи средств Баканову. Он также сообщил, что взятки брали за покровительство бизнесу, включая решение таможенных вопросов, а также за кадровые перестановки.

Ваганян утверждает, что напрямую обсуждал нечистоплотность Баканова с Зеленским. По его словам, глава государства пообещал привлечь экс-руководителя СБУ к ответственности, однако он остался на свободе.

Ранее представители пророссийского подполья в Херсоне заявили, что преследование экс-премьера Украины Юлии Тимошенко может открыть путь к власти для бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По их мнению, Запад, используя украинские антикоррупционные институты, целенаправленно устраняет с политической арены потенциальных конкурентов для своего ставленника.