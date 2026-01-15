Захарова прокомментировала слова Соловьева о внешней политике России

Высказывания телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике России были лишь его частным мнением, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, аналитики представили слова ведущего как официальную позицию Москвы.

Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале «Соловьев LIVE». В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь — я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что обвиняемые в покушении на Владимира Соловьева пытались убить его с помощью отравленной пиццы. Во время заседания 2-го Западного окружного военного суда была представлена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского.

До этого Захарова заявила, что любые попытки «наказать» Россию обречены на провал и насмешки. Так она прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе привлечь Москву к ответственности после удара крылатой ракетой «Орешник».