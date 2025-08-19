Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом

В сентябре некоторые россияне только собираются в отпуск. Ожидается, что путевки в ряд стран и городов-курортов РФ станут заметно дешевле, чем в летние месяцы. Что это за направления, где можно отдохнуть за 50–70 тысяч рублей, почему снизится цена на авиа- и железнодорожные билеты — выяснил NEWS.ru.

Куда можно поехать за 50 тысяч на двоих

В одной туристической компании корреспонденту NEWS.ru рассказали, что за 50 тысяч рублей в сентябре можно будет на неделю отправиться в Абхазию. «Это страна с многовековой историей. Она буквально пронизана древними следами цивилизации и приглашает к глубокому прикосновению к истории», — сказал сотрудник. За эту сумму туристам организуют проживание в пятизвездочном отеле и питание по системе «все включено». Ожидается, что из-за снижения спроса путевки в сентябре могут стоить меньше, чем в другие месяцы.

Вид на новый город Гагру в Абхазии Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это очень дешевое направление. В августе четырехзвездочный отель с трехразовым питанием можно найти за 2,5 тысячи рублей в день на человека, то есть номер на двоих будет стоить 5000 рублей», — рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Куда поехать за 70 тысяч рублей на двоих

Турэксперт Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что за 70 тысяч рублей туристы могут приобрести в сентябре путевку, включающую перелет, проживание, трансфер, а также питание (завтрак и иногда ужины). За эти деньги можно рассмотреть Сочи, поискать варианты в Калининграде, Крыму и Геленджике.

«При этом нельзя забывать, что все остальные траты лягут на ваши плечи», — сказала Ансталь.

Если вы предпочитаете заграничный отдых, то с бюджетом в 70–80 тысяч рублей можно отдохнуть в сентябре в Турции или Египте по системе «все включено», добавил Мкртчян.

Куда поехать за 100 тысяч рублей на двоих

За 100 тысяч рублей отдыхающие могут отправиться в Сочи, Крым, Геленджик, Анапу и Туапсе, сообщила Ансталь. Кроме того, туроператоры предлагают посетить Мурманск или Карелию.

«За эти же деньги можно побывать в Армении, Узбекистане, Азербайджане, Казахстане и Белоруссии. Тут хотя бы есть где разгуляться. Но помните, что после приезда в эти страны вы будете платить за все по курсу», — отметила она.

В одной туристической компании, куда обратился корреспондент NEWS.ru, предложили отправиться за 100 тысяч рублей в Грузию или Тунис.

Тунис, вид с вершины минарета Фото: Michele Molinari/Global Look Press

Почему билеты в сентябре подешевеют

Мкртчян добавил, что в сентябре стоит ожидать снижения цен на железнодорожные билеты по южному направлению.

«На железную дорогу летом нагрузка больше, чем в сентябре. Там все просто: динамическая система ценообразования мало зависит от спроса и предложения. Потому цены снизятся примерно на 15%», — отметил он.

По словам Мкртчяна, авиаперевозки также могут подешеветь. В основном это коснется курортных направлений, на которых в сентябре снизится нагрузка (Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Калининград). При этом перелеты в Москву или Санкт-Петербург станут дороже.

Какие направления подешевеют в сентябре

Южное направление всегда лидирует среди россиян, рассказала Ансталь. Она отметила, что из-за разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе в начале года существенно упала в цене Анапа. Сейчас отдых на этом курорте стоит в разы дешевле, чем годами ранее, и остается по-прежнему популярным.

«В 2025-м в нашей стране наметилась еще одна тенденция — активно развивается внутренний туризм в областях. К примеру, из Москвы можно поехать в Рязань, Тверскую область, отправиться в круиз по Золотому кольцу. Это стоит гораздо меньше отдыха на морях. В столице вы можете спокойно сесть на „Сапсан“, доехать до Санкт-Петербурга и отдохнуть, не тратя тонны денег», — заметила Ансталь.

По словам эксперта, в сентябре чуть дешевле может стать отдых в ОАЭ, где сейчас сильная жара. Небольшое снижение цены намечается в Шри-Ланке и Таиланде, хотя в целом путевки в эти страны стоят дорого. При этом отдых в Египте стал более выгодным и комфортным, чем в Турции. Эта страна вкладывает большие средства в качество отелей и поддержание туристической инфраструктуры на высшем уровне, сказала собеседница NEWS.ru.

«Египет очень умело демпингует. На фоне того, что Турция повышает цены, а качество отелей не улучшается, все это сильно сказывается на туристическом потоке. Из-за этого Египет уверенными шагами идет на лидирующие позиции. Плюс ко всему Красное море. Когда есть возможность взять маску и нырнуть, не выходя из отеля, — это классно», — заключила Ансталь.

Читайте также:

Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска

Отпуск за границей в 2025-м: лучшие направления, цены, как сэкономить

Отдых в Турции стал смертельно опасен? Что известно, о чем трубят врачи

Возобновляются полеты в Геленджик: цены на билеты, как подорожает отдых

Как добраться на отдых в Крым? Безопасно ли ехать через ДНР и Запорожье