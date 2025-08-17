Что посмотреть в Абхазии: главные места для туристов

Абхазия — это не только море и горы. Это страна с многовековой историей, первозданной природой и особым духом. Путешествие сюда — это не просто отдых, а настоящее погружение в уникальную культуру и ландшафты. В этом гиде мы расскажем, что посмотреть в Абхазии, куда съездить на машине, какие достопримечательности стоит включить в маршрут, если вы путешествуете в Абхазию самостоятельно.

Исторические памятники: от Нового Афона до Анакопии

Что посмотреть в Абхазии, если вы стремитесь не только к пляжному отдыху, но и к глубокому прикосновению к истории? Эта республика буквально пронизана древними следами цивилизаций, религиозной архитектурой и крепостями, спрятанными среди гор. Путешествие по этим местам легко осуществить в Абхазии самостоятельно, особенно если вы располагаете автомобилем.

Новый Афон и Анакопийская крепость

Один из важнейших пунктов исторического маршрута — Новый Афон. Главной достопримечательностью здесь остается Новоафонский монастырь, основанный в XIX веке монахами из Афона. Комплекс величественно возвышается над побережьем, а его интерьер поражает богатой росписью. Недалеко, на вершине горы, находится Анакопийская крепость — одно из старейших укреплений Кавказа. Сохранившиеся стены и башни VIII века открывают фантастический вид, а прогулка туда подарит не только эмоции, но и легкий трекинг.

Если вы путешествуете по Абхазии самостоятельно на машине, дорога сюда проста, а маршрут можно расширить за счет других уникальных мест.

Новоафонский монастырь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пицунда и Пицундский храм

Второй по значимости религиозный центр — Пицунда. Помимо теплого моря и пляжей, здесь расположен Пицундский собор, построенный в X веке. Он окружен рощами вековых кипарисов, а внутри можно услышать звучание настоящего органа. Это редкий случай, когда архитектура, музыка и история сливаются в единое целое.

Илори и храм Святого Георгия

Одно из менее известных, но духовно сильных мест — село Илори. Здесь находится храм Святого Георгия, датируемый IX веком. Он построен в византийской традиции и служил духовным центром для нескольких поколений. Здание уцелело, несмотря на войны и время, и сегодня храм продолжает действовать.

Посетить его можно по пути из Очамчиры, особенно если вы передвигаетесь по Абхазии на машине самостоятельно — маршруты через это село редко перегружены.

Лыхны: сердце абхазской традиции

Лыхны — одно из древнейших поселений, где проводились народные сходы, решались важнейшие вопросы жизни народа. Здесь сохранилась церковь Успения Богородицы XII века и традиционная площадь с вековыми деревьями. Это место буквально пропитано духом абхазской истории.

Что можно посмотреть в Абхазии, если вы хотите понять национальный характер? Без Лыхны этот ответ будет неполным.

Церковь в Лыхны Фото: Shutterstock/FOTODOM

Драндский собор

Один из старейших христианских храмов на Кавказе — Драндский собор, находящийся недалеко от Сухума. Он был построен в VI–VII веках и поражает массивностью стен, древней кладкой и атмосферой. Несмотря на скромные размеры, его духовное значение огромно. Это обязательная остановка для тех, кто исследует, что посмотреть в Сухуме и его окрестностях.

Моквский собор и древняя резиденция епископов

В Кодорском ущелье, скрытом среди лесов и холмов, стоит Моквский собор Успения Богородицы. Это был главный собор абхазских епископов и один из крупнейших храмов Средневековья. Он построен в X веке и отличается архитектурной строгостью и спокойствием.

Сюда трудно попасть без подготовки, но, если вы планируете исследовать Абхазию самостоятельно, стоит включить Мокву в маршрут.

Природа Абхазии: Рица, Гегский водопад, Голубое озеро

Одним из главных богатств этого удивительного региона остается его природа. Живописные ущелья, кристально чистые озера, мощные водопады и первозданные леса — все это не просто радует глаз, но и наполняет путешествие смыслом. Что можно посмотреть в Абхазии, если хочется уединения, вдохновения и живого контакта с природой? Отправляйтесь в горы и долины этой страны. Тем более что все это доступно даже для тех, кто исследует Абхазию самостоятельно, особенно на автомобиле.

Озеро Рица Фото: Shutterstock/FOTODOM

Озеро Рица — сердце горной Абхазии

Это, пожалуй, главная природная достопримечательность, обязательная для посещения. Озеро Рица расположено в Гагрском районе, на высоте почти 950 метров над уровнем моря. Вода здесь невероятно чистая, цвета меняются от изумрудного до глубокого бирюзового в зависимости от времени суток. Озеро окружено густыми хвойными и буковыми лесами, а над ним возвышаются снежные вершины.

Приехать в это место в Абхазии можно самостоятельно на машине — дорога к озеру хорошо обустроена, а по пути можно заехать еще в несколько уникальных мест.

Гегский водопад — зрелищное чудо природы

Если вы когда-либо смотрели советский фильм о Шерлоке Холмсе, то наверняка видели Гегский водопад — он служил фоном в одной из сцен. Потоки воды падают с высоты более 70 метров по отвесным скалам. Даже летом здесь царит приятная прохлада, а пейзаж захватывает дух.

Дорога к водопаду несложная, особенно если вы исследуете Абхазию самостоятельно. Местные маршрутки сюда не ездят, зато путешествие на авто превращается в полноценное приключение.

Голубое озеро — магия глубины и цвета

Расположено на пути к Рице. Удивительное по красоте Голубое озеро славится своим насыщенным цветом и глубиной. Даже в пасмурную погоду вода остается ярко-синей, будто подсвеченной изнутри. Местные верят, что здесь можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Кстати, по одной из легенд, глубина озера достигает более 70 метров — однако точных данных никто не знает.

Голубое озеро Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что посмотреть в Абхазии: еще 5 природных жемчужин

Если вы уже видели классические маршруты и задумываетесь, что посмотреть в Абхазии самостоятельно, — вот еще пять уникальных природных мест, достойных внимания.

Озеро Амткел — спокойствие и зеркальное отражение

Малоизвестное, но невероятно красивое озеро Амткел образовалось в результате оползня еще в 1891 году. Оно окружено отвесными скалами, густыми зарослями и абсолютно уединенно. Здесь редко бывают туристы, и именно это делает его идеальным местом для тех, кто ищет покой. Приезжать лучше летом, когда уровень воды максимален. Озеро прекрасно подходит для пикника и фотосессий.

Ущелье реки Бзыбь

Река Бзыбь — одна из крупнейших в регионе, а ее ущелье — настоящий каньон с шумной рекой, водоворотами, скальными обрывами и древними мостами. Это место с невероятной энергетикой. По пути можно увидеть руины старых крепостей и арочные мосты, по которым когда-то шли караваны. Отличный вариант для тех, кто планирует исследовать Абхазию самостоятельно на машине и любит остановки вне маршрута.

Мамзышха — смотровая вершина над Гагрой

Если вы не знаете, что посмотреть в Абхазии, кроме пляжей, отправляйтесь на гору Мамзышха, которая возвышается над Гагрой. Отсюда открывается лучший вид на побережье, горные долины и даже берег Черного моря. Подъем осуществляется по серпантину, и путешествие по этой дороге становится отдельным впечатлением.

Тропа в ущелье Цебельда

Цебельдинское ущелье — это малоизвестное направление даже среди опытных туристов. Здесь сохранились древние каменные тропы, заброшенные деревни и леса, где не ступала нога массового туриста. Это место подойдет тем, кто хочет исследовать Абхазию самостоятельно и не боится диких условий. Зато награда — это настоящая тишина, реликтовые растения и полное погружение в природу.

Пещера Абрскила — подземное царство

Недалеко от села Отхара находится пещера Абрскила — одна из самых больших в стране. По легенде, здесь скрывался национальный герой Абхазии — Абрскил, местный аналог Прометея. Внутри пещеры — десятки залов, сталактиты, подземные озера и даже речка. Путь внутрь оборудован дорожками и освещением. Это безопасное и очень эффектное место, особенно если путешествуете с детьми.

Пещера Абрскила Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пляжный отдых: лучшие курорты страны

Если вы едете за морем и солнцем, обязательно посетите главные приморские города.

Гагра

Если вы задумываетесь, что посмотреть в Гагре, то начните с Приморского парка. Здесь сочетаются архитектура XIX века, пальмы, фонтаны и набережная. Сам город — это живописная курортная зона с теплым морем и мягким климатом.

Также обратите внимание на курортный комплекс Гагры, построенный в начале XX века при князе Ольденбургском. Здесь и сейчас можно увидеть колоннаду, легендарный ресторан «Гагрипш» с часами, подаренными норвежским королем, и оригинальные элементы европейской архитектуры.

Неподалеку находятся развалины римской крепости, которые редко включают в стандартные туры, но они точно заслуживают внимания. Это место особенно интересно для тех, кто исследует Абхазию самостоятельно.

Что посмотреть рядом с Гагрой? Обязательно съездите в ущелье Цандрыпш, посетите колоннаду, старую крепость и водопады в окрестностях.

Сухум

Столица республики. Здесь история и современность переплетаются особенно ярко. Если вы не знаете, что посмотреть в Сухуме, вот несколько идей:

Ботанический сад (один из старейших на Кавказе);

Набережная Махаджиров с кафе и пальмами;

руины Сухумской крепости.

Сухум как столица сам по себе представляет культурную ценность. Что посмотреть в Сухуме, кроме набережной и кафе:

Сухумская крепость — руины византийского происхождения;

филармония — образец архитектуры сталинского ампира;

форт Гюлливер — остатки турецкой крепости, куда добираются только любители приключений.

Обязательно зайдите в Абхазский государственный музей, где собраны артефакты с античных времен.

Ботанический сад в Сухуме Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные локации для поездки

Путешествие в Абхазию самостоятельно может стать настоящим приключением. Включите в свой маршрут:

Кындыг — знаменитые термальные источники;

село Лыхны — историческое место с древним храмом;

Дурипш — этноцентр с абхазскими традициями.

Как спланировать маршрут по Абхазии?

Если вы едете в Абхазию самостоятельно, особенно на машине, стоит заранее составить план. Учитывайте:

состояние дорог (не все направления асфальтированы);

график работы достопримечательностей;

возможность ночевки (в горах — только палатки или гостевые дома);

запас наличных (не везде принимают к оплате банковские карты).

Выбирая, что посмотреть в Абхазии самостоятельно, не стоит ограничиваться стандартными маршрутами. Эта страна — настоящая находка для автопутешественников. Вдали от туристических троп вы найдете озера, горы, ущелья и пещеры, которые восхищают гораздо сильнее, чем раскрученные локации.

Путешествие по Абхазии самостоятельно на машине — это свобода, возможность остановиться в любом месте, открыть для себя сокровенные уголки природы и вернуться домой с уникальными воспоминаниями.

Помните: список достопримечательностей в Абхазии зависит только от вашего интереса. А природа здесь действительно впечатляет на любом маршруте.

Заключение

Абхазия — страна, в которую хочется возвращаться. Здесь величественные горы и ласковое море, древние руины и живые традиции. Независимо от того, отправляетесь ли вы всей семьей или путешествуете в одиночку, этот край подарит вам настоящее открытие.

Красивые места Абхазии, в Гагре и Сухуме — все это можно изучить и полюбить в одном путешествии. Подборка достопримечательностей Абхазии станет вашим личным маршрутом к приключениям, тишине и вдохновению.

Не бойтесь открывать для себя новое — особенно если это Абхазия.