Атака мертвецов: история ужаса и подвига русских защитников крепости Осовец

Ровно 110 лет назад, 6 августа 1915 года, во время Первой мировой войны произошло событие, известное как «атака мертвецов». Солдаты Российской империи героически отразили наступление немецких войск на крепость Осовец, после того как противник применил против них химическое оружие. Спустя много лет отравляющие вещества до сих пор используются на поле боя. Почему уроки Первой мировой ничему не научили страны Европы — в материале NEWS.ru.

Зачем немцам нужна была крепость Осовец

К августу 1915 года поля сражений Первой мировой войны стали настоящим полигоном для применения различных отравляющих веществ. Хотя официально использование химического оружия было запрещено, немецкие войска активно задействовали его на Западном фронте, например, в районе бельгийского города Ипр. Восточный фронт не стал исключением: там первую газобаллонную атаку против русской армии провели 31 мая 1915 года.

Небольшая крепость Осовец была важным пунктом обороны западных рубежей Российской империи. Она располагалась на реке Бобра у местечка Осовице (ныне Польша), западнее города Белосток. Построенная в 23 км от тогдашней границы с Восточной Пруссией, крепость «запирала» железнодорожный и шоссейный пути на Белосток. Взятие этого транспортного узла открыло бы немцам путь на Вильно, Брест, Гродно, Минск и дальше на Россию.

Несмотря на компактные размеры Осовца, обойти крепость было практически невозможно. Ее окружали сплошные болота. Командование поставило перед защитниками укрепленного пункта задачу — в случае перехода немцев в атаку продержаться хотя бы 48 часов. Однако крепость простояла намного дольше.

Крепость Осовец Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первые попытки атаковать фортификационные сооружения Осовца были предприняты в сентябре 1914-го. Тогда 40 батальонов ландвера попытались взять крепость с ходу, но понесли серьезные потери при штурме передовой Сосненской позиции. Она была вынесена на 2–2,5 км от укрепленного пункта и проходила с севера на юг по линии между населенными пунктами Бялогронды и Сосня. После неудачи немцы перешли к позиционной войне, накапливая силы. Они доставили к Осовцу целый арсенал вооружений, включая «Большие Берты» — осадные орудия 420-мм калибра с 800-килограммовыми снарядами, которые могли проломить двухметровые стальные и бетонные перекрытия.

В феврале 1915 года германские войска снова пошли на штурм, открыв по Осовцу ураганный огонь. Ожесточенные сражения и непрекращавшиеся артобстрелы не сломили защитников крепости, и наступающие подразделения вновь были вынуждены отступить. Тогда немецкая армия стала накапливать силы для очередного удара — на этот раз они планировали действовать под завесой плотного ядовитого дыма.

Как немцы применили химоружие против защитников Осовца

В июле 1915 года немецкие войска начали масштабное наступление по всей линии фронта. Они стянули к крепости 14 батальонов пехоты, десятки тяжелых осадных орудий, а также несколько тысяч баллонов с отравляющим газом.

Противник тщательно готовил атаку, дожидаясь нужного направления ветра. Подходящие условия сложились 6 августа в 04:00. В это время в направлении Осовца потек темно-зеленый туман из смеси хлора и брома, окутавший позиции русских солдат всего за 5–10 минут. Газовая волна достигала 12–15 м в высоту и 8 км в ширину, проникнув в глубину приблизительно на 20 км.

Кадры применения газа на полях Первой мировой войны. 1914 год Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Один из участников обороны Осовца позже вспоминал, что все живое, находившееся на открытом воздухе на плацдарме крепости, было отравлено насмерть. У оборонявшихся не было шансов выжить.

«Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена. Листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели», — рассказал солдат.

За газовой атакой последовала артиллерийская с применением отравляющих снарядов. Когда хлорный туман улегся, группировка немецкой пехоты численностью около 7000 человек двинулась к Осовцу. Противник рассчитывал взять обезлюдевшую крепость без малейшего сопротивления.

Как русские солдаты отстояли крепость Осовец

Гарнизон Осовца не был готов к химической атаке. Противогаз Зелинского-Кумманта еще не получил широкого внедрения в русской армии. По этой причине от отравляющих веществ спасались чем могли — чаще всего это были просто тряпки, пропитанные водой. Из-за отсутствия эффективных средств защиты результат газовой атаки оказался сокрушительным: 9, 10 и 11-я роты Землянского полка, оборонявшего крепость, полностью выбыли из строя. От 12-й роты в центральном редуте осталось около 40 человек, от трех рот у Бялогронд — порядка 60. Практически все первая и вторая линии обороны Сосненской позиции оказались без оборонявшихся. В крепости из строя выбыли свыше 1600 человек. Солдаты всего гарнизона получили отравления той или иной степени тяжести.

Несмотря на потери, комендант Осовца генерал-лейтенант Николай Бржозовский отдал приказ начать контратаку. Ее возглавил подпоручик Владимир Котлинский, командир 13-й роты Землянского полка. Как только немцы зашли на Сосненскую позицию, на них повалили десятки обезображенных хлором солдат с лицами, обмотанными тряпками, изувеченными от ожогов телами и содрогавшиеся от жуткого кашля, из-за которого вылетали куски плоти и кровь.

Немецкие солдаты в масках. 1915 год Фото: Scherl/Scherl/Global Look Press

Внешний вид русских, которые выглядели как восставшие мертвецы, настолько шокировал наступавших, что контратака не встретила никакого сопротивления. Германские пехотинцы ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. Разгром противника завершила русская артиллерия. К 11 часам утра Сосненская позиция была очищена от противника, который не рискнул повторить атаку.

Историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru отметил, что «атака мертвецов» произвела на немцев неизгладимый психологический эффект.

«Многие наши солдаты пострадали из-за того, что газ раздражал слизистую и разъедал дыхательные пути. Это приводило к тому, что люди кашляли кровью, но все равно выполнили свой долг. Использование газа вызвало у них ярость. Это и помогло отогнать немцев на исходные рубежи», — сказал он.

Немцы так и не взяли Осовец, но участь крепости уже была решена. Русская армия отходила из Польши, и вскоре стратегическая необходимость в ее обороне отпала. Остатки гарнизона эвакуировали, а все, что нельзя было вывезти, взорвали.

Где сейчас применяют химическое оружие

За время Первой мировой войны было использовано около 50 наименований отравляющих веществ. После ее окончания не раз предпринимались попытки ввести строгий запрет на применение химического оружия. Одним из основных документов стал Женевский протокол, подписанный в июне 1925 года. Затем были приняты конвенция о биологическом оружии (1972 год) и о химическом оружии (1992-й).

Организация по запрещению химического оружия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако полностью остановить использование отравляющих веществ не удалось до сих пор. По данным российских властей, они активно используются украинской армией в зоне проведения СВО. Согласно сведениям Минобороны РФ, с начала спецоперации по июль 2025 года было зафиксировано более 500 случаев применения отравляющих веществ ВСУ.

По словам Кнутова, после Первой мировой для многих стран, не обладавших ядерными разработками, химическое оружие стало дешевым способом защитить себя и добиться успехов на поле боя. Эксперт отметил, что по всему миру было открыто немало биологических лабораторий США, где могут храниться остатки химоружия. Часть таких объектов размещена на территории Украины, напомнил собеседник.

«Вероятность применения химоружия ВСУ растет, из-за того что ВСУ терпят поражение в конфликте с Россией. У украинских войск нет обычных средств, которые помогли бы им остановить продвижение нашей армии. Отсюда факты использования хлорпикрина — боевого газа, который воздействует на дыхательные органы и слизистую», — пояснил историк.

В отличие от времен Первой мировой, сегодня у российских военных есть средства защиты от таких атак. В их распоряжении имеются противогазы и различные антидоты. Однако главная проблема заключается в том, что организации, которые должны следить за соблюдением запрета на применение химоружия, фактически перестали выполнять свои функции, подчеркнул Кнутов.

«Организация по запрещению химоружия сейчас находится под полным контролем стран Запада и, как правило, не реагирует на заявления России о фактах применения таких веществ ВСУ. Киеву сходит с рук и скрытое производство химического оружия, и его использование на поле боя», — резюмировал военный эксперт.

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