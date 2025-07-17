Раскрыто число химических атак со стороны ВСУ в ходе спецоперации Минобороны России: ВСУ более 500 раз применяли химоружие в ходе спецоперации

В распоряжении России есть неопровержимые доказательства нарушения Украиной при попустительстве Запада Конвенции о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны России, за время спецоперации ВСУ использовали химические средства более 500 раз.

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота), — сказано в сообщении.

Ртищев добавил, что с начала текущего года ВСУ регулярно используют дроны для сброса на позиции российских войск контейнеров с химоружием. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области, а также населенного пункта Колотиловка Белгородской области.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявлял, что Украина в массовом порядке производит и применяет токсичные химикаты и боевые отравляющие вещества. По его словам, Москва обратилась к ОЗХО с просьбой об оказании технической помощи. Это связано с обнаружением в зоне СВО комплектов самодельных взрывных устройств с ядами.

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