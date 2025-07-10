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10 июля 2025 в 12:05

Россия обвинила Украину в массовом производстве и применении химоружия

Посол Тарабрин: ситуация с применением химоружия на Украине вызывает тревогу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Москва фиксирует случаи применения Киевом токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, сообщил в ходе выступления на 109-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) постоянный представитель РФ при организации и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин. Также выявлено наличие на Украине систем массового производства таких веществ, передает ТАСС. По словам Тарабрина, это вызывает серьезную обеспокоенность.

Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства, — заявил он.

По его словам, Россия обратилась к организации с просьбой об оказании технической помощи в связи с обнаружением на освобожденных от украинских формирований территориях комплектов самодельных взрывных устройств с токсичными химикатами.

Ранее в постоянном представительстве РФ при ОЗХО заявили, что Запад и техсекретариат организации игнорируют предоставляемые Россией факты применения ВСУ химического оружия. Москва готова к предметному разговору, подчеркнули там.

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