Запад и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют предоставляемые Россией факты применения Вооруженными силами Украины химического оружия, сообщили в постоянном представительстве РФ при организации. Москва готова к предметному разговору, передает РИА Новости.

Запад и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, — заявили в постоянном представительстве.

Ранее военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Виктор Никулин заявил, что на территории Украины остаются американские биолаборатории, в которых могут продолжаться несанкционированные эксперименты по созданию патогенов. Целью таких разработок может быть депопуляция населения Земли, считает он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы ЮНЕСКО, ОЗХО и ОБСЕ игнорируют требования беспристрастности. По его словам, подобное поведение нарушает статью 100 Устава ООН, которая требует от руководителей организации политической нейтральности.