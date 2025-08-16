Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 10:49

Привезли с Кавказа бомбезный рецепт — теперь готовим дома этот салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить по-настоящему вкусный и сытный салат? Этот грузинский вариант с баклажанами и грецкими орехами станет украшением любого стола! Ароматные баклажаны, сочные помидоры и пикантная заправка создают неповторимую гармонию вкусов. А готовится он всего за 20 минут — идеально для быстрого и вкусного ужина.

Для салата вам понадобится: 2 баклажана, 3 помидора, пучок кинзы, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока и 3 ст. л. майонеза. Баклажаны нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки. Помидоры нарежьте дольками, кинзу мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте толченые орехи, чеснок и майонез.

Подавайте салат, украсив веточками кинзы и орехами. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного аджики или гранатовых зерен. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к мясу. Попробуйте — и он станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

рецепты
салаты
Грузия
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали условие завершения СВО до 25 декабря 2025 года
Экс-премьер Украины поделился мнением о встрече Путина и Трампа на Аляске
Российские военные нанесли мощный удар по вооружениям ВСУ
В МВД предупредили о новом хитром методе телефонных мошенников
Баклажаны в духовке: невозможно оторваться! Просто, быстро и вкусно
Дело против экс-замглавы МО России расширилось до 50 томов
Армия России заняла село Колодези в ДНР
Стало известно состояние госпитализированного Бориса Щербакова
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы
Трамп назвал лучший способ завершения украинского конфликта
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске
В МВД сообщили детали падения каршеринга в реку в Москве
Трамп двумя словами оценил встречу с Путиным на Аляске
Трамп назвал главное условие следующей встречи с Путиным
В Совфеде назвали условие встречи Зеленского с Путиным и Трампом
Появилось видео с вылетевшим в реку автомобилем каршеринга в Москве
«Холодный душ»: военкор объяснил, что сулит для ЕС встреча Путина и Трампа
Два российских аэропорта временно закрылись
Автомобиль из каршеринга пробил заграждение и рухнул в реку в Москве
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.