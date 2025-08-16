Привезли с Кавказа бомбезный рецепт — теперь готовим дома этот салат

Хотите приготовить по-настоящему вкусный и сытный салат? Этот грузинский вариант с баклажанами и грецкими орехами станет украшением любого стола! Ароматные баклажаны, сочные помидоры и пикантная заправка создают неповторимую гармонию вкусов. А готовится он всего за 20 минут — идеально для быстрого и вкусного ужина.

Для салата вам понадобится: 2 баклажана, 3 помидора, пучок кинзы, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока и 3 ст. л. майонеза. Баклажаны нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки. Помидоры нарежьте дольками, кинзу мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте толченые орехи, чеснок и майонез.

Подавайте салат, украсив веточками кинзы и орехами. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного аджики или гранатовых зерен. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к мясу. Попробуйте — и он станет вашим любимым!

