Сколько стоит доехать из Москвы по платной М-4 «Дон» до Сулакского каньона

Дагестан, расположенный у подножия Кавказских гор, славится живописными пейзажами, древними поселениями и уникальной природой. Сулакский каньон —настоящая жемчужина республики, привлекающая туристов со всей страны. Как добраться до ущелья и других достопримечательностей региона, сколько стоит поездка на автомобиле в 2025 году — в материале NEWS.ru.

Что посмотреть в Дагестане

Каньон, расположенный в дельте реки Сулак, является самым крупным в Европе. И, возможно, самым красивым: величественные скалы, бирюзовая вода и захватывающие виды производят большое впечатление на туристов. Ущелье глубже (1920 метров), чем американский Большой каньон.

Путешествие в Дагестан на собственном автомобиле дает массу преимуществ: вы не привязаны к традиционным экскурсионным маршрутам, можете задержаться в понравившемся месте и получить уникальные впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.

Сев за руль автомобиля в Москве, всего через пару дней вы будете спускаться на лодке по реке Сулак и смотреть на глубочайший каньон Европы. Причем без виз и долгих перелетов. Кроме того, вы сможете совместить приключения в горах с отдыхом на Каспийском море, чьи пляжи находятся всего в нескольких часах езды.

Помимо каньона, в Дагестане есть множество других достопримечательностей. Например, в Махачкале находится большое количество музеев, парков и культурных центров. Кроме того, можно поехать на водопады и горные озера, расположенные недалеко от Сулакского каньона.

Еще одно ущелье, до которого можно добраться на автомобиле, — Карадахская теснина. Это развлечение для людей, не страдающих клаустрофобией: в некоторых местах края скал практически смыкаются над головой. Рядом находится заброшенный аул Гамсутль — покинутый людьми город, высеченный в скале.

Если вы приехали на автомобиле в Дагестан и у вас есть пара свободных дней, то можно съездить в Дербент. Это самый древний город России. Чтобы погрузиться в его историю и культуру, лучше всего взять экскурсию. Местные гиды расскажут о всех секретах места, где люди начали жить в конце IV тысячелетия до нашей эры.

Карадахская теснина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доехать до Сулакского каньона из Москвы: две дороги

Если вы едете в Сулакский каньон из Москвы на автомобиле, то у вас будет два основных маршрута. По времени они примерно одинаковые.

Первый вариант — отправиться из столицы на юг по платной трассе М-4 «Дон». По ней нужно проехать мимо Воронежа и Ростова-на-Дону и свернуть у станицы Павловской. При этом навигаторы иногда будут рекомендовать уйти с М-4 «Дон» раньше, например у поселка Миллерово, не доезжая Ростова-на-Дону, или сразу за городом. Однако опытные путешественники рекомендуют выбрать путь до Павловской и затем повернуть на трассу P-217 «Кавказ».

Второй вариант — проехать по Каширскому шоссе до города Ступино, а затем уйти на трассу Р-22 «Каспий» — бесплатную федеральную автодорогу, которая идет в Тамбов, Волгоград и Элисту.

Если смотреть на данные навигаторов, то они часто показывают, что путь по Р-22 «Каспий» не только короче, но и быстрее. Сейчас трасса находится по большей части в хорошем состоянии, но на ней может быть много грузовиков, встречаются населенные пункты и ограничения скорости.

При этом по платной М-4 «Дон» можно почти все время ехать с разрешенной скоростью 110 км/ч (или 130 км/ч на ряде участков). Пешеходные переходы находятся только на двух бесплатных участках. Кроме того, на этой дороге расположено множество зон отдыха и современных АЗС. В целом поездка по М-4 «Дон» будет более спокойной.

Сулакский каньон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоит поездка на машине до Сулакского каньона по М-4 «Дон»

Поездка на автомобиле по М-4 «Дон» и P-217 «Кавказ» будет самой затратной. Платная дорога в одну сторону стоит 4250 рублей, если ехать в понедельник — четверг. В пятницу — воскресенье цена составляет 5160 рублей.

P-217 «Кавказ» — бесплатная трасса, однако при движении по ней автомобиль будет тратить бензин. Расстояние от столицы до Сулакского каньона — около 2 тыс. км. При среднем расходе 10 л на сотню на заправках вы потратите около 12,5 тыс. рублей в одну сторону.

Третья статья расходов — отель. Время в пути до Сулакского каньона из Москвы составляет около 24–27 часов, поэтому рекомендуется запланировать как минимум одну остановку. Например, в станице Павловской, где нужно свернуть с М-4 «Дон» на трассу P-217 «Кавказ». Если вы едете по бесплатной дороге Р-22 «Каспий», то лучше ночевать в Волгограде.

Если же вы решили отправиться в Сулакский каньон на машине из Санкт-Петербурга, то рекомендуется сделать две остановки.

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Москвы до Сулакского каньона и обратно летом 2025 года

Платная дорога: 9410 рублей.

Топливо: 25 000 рублей.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 44 410 рублей.

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Санкт-Петербурга до Сулакского каньона и обратно летом 2025 года

Платная дорога: 21 470 рублей.

Топливо: 34 100 рублей.

Отель по дороге (четыре ночи): 20 000 рублей.

Итого: 75 570 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие есть альтернативные варианты путешествия на Кавказ

Если не хотите два дня ехать за рулем, то можно прилететь на Кавказ на самолете, добраться на поезде и на месте арендовать автомобиль для путешествий. В данном случае есть много интересных вариантов — например, можно прилететь в Махачкалу, купить билеты в Минеральные Воды или в другой аэропорт. Арендовав автомобиль, стоит доехать до Пятигорска, Грозного, Дербента и многих других городов.

Стоимость аренды бюджетного седана (Renault Logan, Hyundai Solaris и пр.) на неделю составляет около 17–25 тыс. рублей, кроссовера или внедорожника — 28–45 тыс.

Билеты на самолет из Москвы в Минеральные Воды, Махачкалу, Нальчик или Грозный стоят примерно 17–22 тыс. рублей (можно найти дешевле). Если путешествовать вдвоем, то перелет из столицы с арендой бюджетного автомобиля обойдется вам в 60–70 тыс. рублей (без учета стоимости отелей, питания и экскурсий). Если вас трое или четверо, то поездка на своей машине выгоднее.

