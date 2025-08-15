Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли Ресторатор Миронов: посетителей стало меньше, а аренда растет

У рестораторов растут расходы на аренду и продукты, а посетителей становится меньше, особенно в средней ценовой категории, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, этот бизнес в России сейчас находится в гораздо более тяжелых условиях, чем во времена пандемии коронавируса.

Все очень сложно, очень сильно выросла стоимость сотрудников, повышается стоимость продуктов, растет аренда. Она неизбежно растет, потому что во всех договорах заложена индексация у кого-то 5%, у кого-то 7%, у кого-то 10% процентов. И многие сейчас думают, как бы отказаться от этого бизнеса, — заявил Миронов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что организация разрабатывает отечественный аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов. По его словам, новая система рейтинга, частью которой станет премия «Сервис-Страна», стартовала в июне после успешного тестирования в Челябинской области.