В России появится «русский Мишлен» Роскачество: в России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов

Роскачество разрабатывает отечественный аналог гида Мишлен для оценки ресторанов, сообщил глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости. Новая система рейтинга, частью которой станет премия «Сервис-Страна», стартовала в июне после успешного тестирования в Челябинской области.

По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена, — уточнил собеседник агентства.

Протасов пояснил, что заведения будут проходить самооценку, а Роскачество проверит достоверность их заявлений через выездные или онлайн-аудиты. Кроме того, организация планирует учитывать отзывы пользователей из поисковых систем, чтобы сочетать их с собственной моделью оценки. Итогом работы станет рейтинг лучших заведений в сфере клиентского сервиса, включая рестораны, отели и предприятия общепита.

Ранее в Роскачестве провели проверку женских слитных купальников среди 21 популярного бренда, включая Adidas, Puma и Calzedonia. Нарушения были выявлены в 18 из них. Всего три бренда соответствовали обязательным и опережающим требованиям.