Главный вор в законе Абхазии Барцба расправился с конкурентом на яхте

В Абхазии произошла встреча двух воров в законе, в ходе которой одного из них выбросили в море, сообщает Lenta.ru. Конфликт произошел между 46-летним Тимуром Капбой (известным как Гули) и действующим вором в законе Барцбой (по кличке Пыза). Все произошло на борту яхты у берегов Нового Афона.

Гули, начинавший свой преступный путь с краж в Москве и получивший «корону» после нескольких тюремных сроков, в свое время сотрудничал с кланом Салифовых, сказано в публикации. Это стало причиной напряженности с группировкой Пызы, чья криминальная карьера началась еще в советский период, а статус вора в законе он получил в 2010-х годах.

Роковая встреча произошла 6 июля. После подъема на яхту и выхода в море мирные переговоры быстро переросли в жестокую конфронтацию. Гули предпринял попытку нападения на Пызу с ножом, но был остановлен сообщниками абхазского авторитета. В последовавшей драке Капбу жестоко избили и выбросили за борт, однако, по имеющимся данным, ему удалось выжить.

Ранее в Москве был задержан Алексей Иванов, подозреваемый в статусе тайного вора в законе. Операция по задержанию проводилась совместными силами Главного управления уголовного розыска МВД и сотрудников ФСБ в одном из престижных коттеджных поселков столицы. 53-летний Иванов, имеющий четверых детей и состоящий в гражданском браке, не привлекался к уголовной ответственности и не числился в розыске.