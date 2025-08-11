Найдена пещера с останками 11 человек, сваренных каннибалами в котле

В Испании обнаружили останки 11 человек, ставших жертвами каннибализма, сообщает издание ScienceAlert. Находка была сделана в пещере Эль-Мирадор в горах Сьерра-де-Атапуэрка. Судя по отметинам на костях, их возраст составляет 5709–5573 года. По данным ученых, на останках были следы варки в котле.

Люди, жившие на Пиренейском полуострове в период позднего неолита, возможно, поедали своих соседей в ходе одного мрачного и ужасного акта социального насилия, — сказано в материале.

Исследователи отмечают, что на останках обнаружены следы «полировки горшка» — сглаженные концы костей, указывающие на их кипячение. Также выявлены изменения цвета, характерные для кремации, и порезы на 132 фрагментах, связанные с удалением плоти, снятием шкуры, расчленением и потрошением.

На ряде костей зафиксировано так называемое шелушение — повреждения, происхождение которых вызывает споры. Одним из возможных объяснений ученые называют укусы, на что указывают следы зубов. По данным исследователей, часть останков имеет явные признаки обгрызания человеческими зубами.

