Найдена пещера с останками 11 человек, сваренных каннибалами в котле

В Испании нашли останки 11 жертв доисторического каннибализма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Испании обнаружили останки 11 человек, ставших жертвами каннибализма, сообщает издание ScienceAlert. Находка была сделана в пещере Эль-Мирадор в горах Сьерра-де-Атапуэрка. Судя по отметинам на костях, их возраст составляет 5709–5573 года. По данным ученых, на останках были следы варки в котле.

Люди, жившие на Пиренейском полуострове в период позднего неолита, возможно, поедали своих соседей в ходе одного мрачного и ужасного акта социального насилия, — сказано в материале.

Исследователи отмечают, что на останках обнаружены следы «полировки горшка» — сглаженные концы костей, указывающие на их кипячение. Также выявлены изменения цвета, характерные для кремации, и порезы на 132 фрагментах, связанные с удалением плоти, снятием шкуры, расчленением и потрошением.

На ряде костей зафиксировано так называемое шелушение — повреждения, происхождение которых вызывает споры. Одним из возможных объяснений ученые называют укусы, на что указывают следы зубов. По данным исследователей, часть останков имеет явные признаки обгрызания человеческими зубами.

Ранее российские археологи обнаружили украшения и фрагменты одежды XI–XII века во время раскопок в лесу в Краснобаковском районе. В 2019 году на этом же месте нашли марийский могильник X–XIII веков.
