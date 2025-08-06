Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Археологи сделали уникальное открытие в нижегородских лесах

Нижегородские археологи обнаружили украшения XI–XII века

Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Археологи обнаружили украшения и фрагменты одежды XI–XII века во время раскопок в лесу в Краснобаковском районе, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. В 2019 году на этом же месте нашли марийский могильник X–XIII веков.

Новые факты подтверждают особую роль территории вдоль реки Ветлуга и ее устья как центра марийской культуры Средневековья. Важнейшие археологические объекты региона — городища и могильники, — отметили в ведомстве.

Новые исследования археологов провели под руководством доктора исторических наук Татьяны Никитиной. На этот раз ученые обнаружили четыре древних захоронения, внутри которых, помимо украшений и тканей, были и бытовые изделия.

Ранее в Нижегородской области на участке IX века археологи обнаружили захоронение коня. Специалисты провели раскопки в Вачском муниципальном округе в рамках экспедиции.

