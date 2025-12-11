Перешагнувший вековой рубеж ветеран ВОВ попал в ДТП и стал должником

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Москве попал в аварию разработчик военной техники ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ерофимович Ножников, передает MK.RU. Теперь автоюрист требует с 102-летнего пенсионера 411 тыс. рублей.

Авария с ветераном произошла у торгового центра. Ножников остановил свой Volvo на обочине, дожидаясь свободного парковочного места. Когда место освободилось, пенсионер начал движение назад и наехал на Mercedes-Benz. По словам адвоката ветерана, машина была припаркована в запрещенном месте. В результате ДТП автомобиль получил повреждения.

Фактически машина была оформлена не на водителя, а на компанию, которая запросила страховую выплату. Позднее организация передала право требования компенсации автоюристу, а тот уже подал иск к Ножникову, добиваясь возмещения ущерба. По оценке эксперта, полученной страховой суммы оказалось недостаточно для полноценного ремонта автомобиля.

Как пишут издания, такие автоюристы пользуются лазейкой в законодательстве. Они сначала приобретают сведения о ДТП у страховщиков, а затем выкупают у пострадавших право требования компенсации. В итоге полученные средства идут не на ремонт машины, а фактически становятся доходом юриста.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО стал дороже для виновников аварии. В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя.

