09 декабря 2025 в 08:59

В России подорожал полис ОСАГО

Полис ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Полис ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря, сообщила «Российская газета». По указанию ЦБ расширяется коридор его базовых ставок для всех видов транспорта.

В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя, отметили в издании. Складывалась ситуация, при которой среди тех, кто регулярно попадал в аварии, доплачивали те, кто в них не оказывался.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что россияне часто жалуются на пьяных водителей без полисов ОСАГО на прямую линию президента Владимира Путина. По ее словам, такие нарушители часто становятся виновниками аварий, в которых причиняется серьезный материальный ущерб и страдают семьи.

До этого сообщалось, что российские автовладельцы стали реже покупать поддельные или юридически недействительные полисы ОСАГО. Мошенники разработали схему, при которой они используют оригинальные бланки страховки, но при этом не переводят деньги клиента в страховую компанию.

