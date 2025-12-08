ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:47

Россияне начали массово жаловаться Путину на пьяных водителей без ОСАГО

Россияне часто жалуются на пьяных водителей без полисов ОСАГО на прямую линию президента Владимира Путина, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, такие нарушители часто становятся виновниками аварий, в которых причиняется серьезный материальный ущерб и страдают семьи, передает пресс-служба Кремля.

У нас сейчас идет подготовка к прямой линии президента РФ, и тут очень много болезненных историй о том, что люди попали в ДТП на трассе, там были маленькие дети, были разбиты авто, и все это случилось по вине пьяного водителя, который ездит без ОСАГО, — сказала Лазарева.

По мнению Лазаревой, решить проблему может запуск системы контроля наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры. В этом году власти планировали начать эксперимент по таким проверкам, а к 1 ноября 2025 года систему должны были ввести согласно поручению президента. Однако в Госдуме только в первом чтении рассматривается законопроект о введении разового штрафа в сутки за отсутствие полиса.

Ранее Путин отметил, что изменения в сфере ЖКХ и создании безбарьерной среды пока не очень ощутимы для россиян. Президент поручил правительству совместно с регионами ускорить подготовку и утверждение комплексной программы развития опорных поселений.

