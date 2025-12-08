ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:49

Путин: изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пока изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для россиян, заявил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию президент России Владимир Путин. Глава государства обратился к кабмину с просьбой совместно с регионами ускорить подготовку комплексной программы развития опорных поселений и в кратчайшие сроки ее утвердить, сообщает ТАСС.

По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды, — сказал российский лидер.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что заморозка тарифов на коммунальные услуги грозит россиянам полным отсутствием воды, тепла и электроэнергии через два-три года. Она объяснила, что коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении. По словам депутата, гражданам также приходится платить больше из-за дорогого, но неэффективного оборудования.

До этого эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, что установка счетчиков на тепло и свет в подъездах позволит платить более точные суммы. Она отметила, что сейчас плата начисляется по нормативу.

ЖКХ
Владимир Путин
Россия
россияне
