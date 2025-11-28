В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов Депутат Разворотнева: заморозка тарифов грозит отсутствием воды через три года

Заморозка тарифов на коммунальные услуги грозит россиянам полным отсутствием воды, тепла и электроэнергии через два–три года, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она объяснила, что коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении.

Потому что во многих регионах износ коммунальных сетей доходит до 100%. Вся советская коммунальная инфраструктура совершенно исчерпала свой срок службы. В ценах 2021 года надо было 4,5 трлн на ее модернизацию. Сейчас где-то 1,8 трлн до 2030 года, — рассказала Разворотнева.

По словам депутата, гражданам также приходится платить больше из-за дорогого, но неэффективного оборудования. Она отметила, что сейчас власти ужесточают законодательство для ресурсоснабжающих организаций.

Ранее эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, что установка счетчиков на тепло и свет в подъездах позволит платить более точные суммы. Она отметила, что сейчас плата начисляется по нормативу.