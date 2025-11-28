День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:40

В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов

Депутат Разворотнева: заморозка тарифов грозит отсутствием воды через три года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заморозка тарифов на коммунальные услуги грозит россиянам полным отсутствием воды, тепла и электроэнергии через два–три года, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она объяснила, что коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении.

Потому что во многих регионах износ коммунальных сетей доходит до 100%. Вся советская коммунальная инфраструктура совершенно исчерпала свой срок службы. В ценах 2021 года надо было 4,5 трлн на ее модернизацию. Сейчас где-то 1,8 трлн до 2030 года, — рассказала Разворотнева.

По словам депутата, гражданам также приходится платить больше из-за дорогого, но неэффективного оборудования. Она отметила, что сейчас власти ужесточают законодательство для ресурсоснабжающих организаций.

Ранее эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, что установка счетчиков на тепло и свет в подъездах позволит платить более точные суммы. Она отметила, что сейчас плата начисляется по нормативу.

ЖКХ
депутаты
Госдума
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка отдала мошенникам квартиру, думая что они из «Школы ремонта»
«Роскошное предложение»: депутат о привлечении мигрантов Афганистана в РФ
В «Газпроме» зафиксировали истощение запасов топлива в Европе
«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере
Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.