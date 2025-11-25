Эксперт по ЖКХ объяснила, как изменится плата за свет и тепло в подъездах

Эксперт по ЖКХ объяснила, как изменится плата за свет и тепло в подъездах Эксперт по ЖКХ Юнисова: счетчики в подъездах позволят платить более точные суммы

Установка счетчиков на тепло и свет в подъездах позволит платить более точные суммы, рассказала ОТР эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства Евгения Юнисова. Она отметила, что сейчас плата начисляется по нормативу.

Я думаю, что при оплате по счетчикам будет просто более корректное начисление, то есть не думаю, что что-то в худшую сторону изменится. Допустим, не должно быть увеличения оплаты в связи с этими законодательными новациями, — рассказала Юнисова.

Эксперт по ЖКХ подчеркнула, что при начислении по нормативу УК необходимо раз в год проводить корректировку начислений. Она предположила, что инициатива связана с жалобами на ее отсутствие.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что перепады температур в ноябре не приведут к дополнительным расходам за регулировку отопления. Собеседник отметил, что систему теплоснабжения нельзя быстро включать и выключать, так как ее остановка и запуск занимают много времени и могут привести к авариям.