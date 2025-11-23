Эксперт объяснил, как нестабильная погода в ноябре отразится на квитанциях Эксперт ЖКХ Бондарь: перепады температур не увеличивают расходы на отопление

Перепады температуры в ноябре не приведут к дополнительным расходам за регулировку отопления, рассказал в разговоре с LIFE.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Собеседник отметил, что систему теплоснабжения нельзя быстро включать и выключать, так как ее остановка и запуск занимают много времени и могут привести к авариям.

Вместо полного отключения при потеплении специалисты просто снижают температуру воды в трубах. Диспетчеры заранее регулируют подачу тепла по прогнозу погоды, повышая или понижая нагрев в зависимости от температуры на улице.

Расходы на такие регулировки не ложатся на плечи жителей в виде отдельной строки в квитанции. Эти затраты являются частью операционной деятельности теплоснабжающих организаций и уже учтены в их тарифах, — объяснил он.

