Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 10:38

Эксперт объяснил, как нестабильная погода в ноябре отразится на квитанциях

Эксперт ЖКХ Бондарь: перепады температур не увеличивают расходы на отопление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перепады температуры в ноябре не приведут к дополнительным расходам за регулировку отопления, рассказал в разговоре с LIFE.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Собеседник отметил, что систему теплоснабжения нельзя быстро включать и выключать, так как ее остановка и запуск занимают много времени и могут привести к авариям.

Вместо полного отключения при потеплении специалисты просто снижают температуру воды в трубах. Диспетчеры заранее регулируют подачу тепла по прогнозу погоды, повышая или понижая нагрев в зависимости от температуры на улице.

Расходы на такие регулировки не ложатся на плечи жителей в виде отдельной строки в квитанции. Эти затраты являются частью операционной деятельности теплоснабжающих организаций и уже учтены в их тарифах, — объяснил он.

Ранее Бондарь сообщил, что установка новогодней елки во дворе может привести к штрафу. Он указал, что украшение необходимо согласовать с соседями и управляющей компанией и закрепить решение протоколом. По словам эксперта, нарушение требований пожарной безопасности или использование несертифицированных гирлянд может обернуться штрафом от 5 до 15 тыс. рублей.

ЖКХ
отопление
квитанции
счета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Япония рискует остаться без панд
«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок
Наступление ВС РФ на Харьков 23 ноября: десятки трупов, ВСУ «гасят» своих
«Противник цепляется»: глава ДНР о тактике ВСУ на одном из направлений
Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права»
Ученые обнародовали рейтинг ведущих морских держав
Названы страны с наибольшими запасами золота в мире
Начальник выпил пива и зарезал сотрудницу во время застолья
В российском подполье сообщили об освобождении Красноармейска
Порядка тысячи украинских бойцов оказались брошенными на погибель
Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?
Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»
Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси
Губернатор рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Родителей предупредили о рисках самоназначения витаминов детям
Более 100 млн рублей разлетелось по карманам при возведении погранперехода
Двое техасцев планировали превратить гаитянский остров в гарем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 ноября: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.