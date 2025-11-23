Россиянам рассказали, чем грозит установка новогодней елки во дворе

Установка новогодней елки во дворе может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, во избежание ответственности необходимо обсудить идею украшения с соседями и управляющей компанией, составив при этом общий протокол.

Двор и другие общие зоны относятся к общему имуществу собственников. Ставить во дворе крупные конструкции, в том числе елку, разумно только после решения общего собрания и при участии управляющей организации. Если елка с украшениями мешает проходу, закрывает путь эвакуации, стоит слишком близко к стенам, потолку или батареям, а также если используются сомнительные гирлянды без сертификатов, такие действия могут подпадать под нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф 5–15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что если из-за неправильной установки новогодней елки или неисправностей в электропроводке возникает пожар, который приводит к повреждению имущества, то размер штрафа возрастает. По словам эксперта, в таких случаях, согласно части 6 статьи 20.4 КоАП РФ, сумма взыскания для граждан увеличивается — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если огонь приводит к тяжкому вреду здоровью или гибели людей, вопрос может выйти за рамки административной ответственности и перейти на уровень уголовного дела. По статье 219 УК РФ, которая устанавливает наказание за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия, можно получить лишение свободы до трех лет, — заключил Бондарь.

