Дизайнер посоветовала, как выбрать новогоднюю елку Дизайнер Макарова: при выборе елки важны плотность веток и запах

При выборе новогодней елки важно обратить внимание на плотность веток и запах, рассказала «Москве 24» дизайнер интерьера и декоратор Ирина Макарова. Она отметила, что у дерева не должно быть резкого запаха.

Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее, — рассказала Макарова.

Она отметила, что выбранная елка также должна гармонировать с дизайном пространства. По мнению декоратора, универсальным вариантом для любого помещения станет классический вариант зеленого цвета.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.