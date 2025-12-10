Ветераны СВО начали активнее работать с молодежью в одном регионе В Крыму ветеранов СВО начали активнее вовлекать в работу с молодыми людьми

В Крыму ветеранов СВО начали активнее вовлекать в работу с молодыми людьми, заявил «Крыму 24» руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по республике Владимир Трегуб. По его словам, соответствующие программы нацелены на воспитание подрастающего поколения.

Мы запускаем программы обучения для участников СВО, чтобы они могли работать с молодежью. Нашей задачей является формирование правильного мировоззрения у молодых людей через правильные фильмы, песни, книги и позитивные примеры поведения, — отметил Трегуб.

Он отметил, что участие ветеранов СВО в образовательном процессе молодого поколения крайне важно. По его словам, именно они могут донести до людей истинные ценности и «показать пример мужества и патриотизма».

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ запустят рейтинг регионов по количеству мер поддержки для участников СВО, предоставляемых через МФЦ и цифровые сервисы. Соответствующее поручение на межведомственном совещании дал глава ведомства Андрей Белоусов.