10 декабря 2025 в 09:35

«Сердце России»: в Госдуме отреагировали на слова Трампа о Крыме

Депутат Белик назвал слова Трампа о Крыме признанием его уникальности

Дмитрий Белик
Высказывания президента США Дональда Трампа о Крыме — признание уникальности полуострова как одной из главных драгоценностей России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости. Он также подчеркнул, что Крым демонстрирует активный экономический рост, который продолжает усиливаться.

Слова президента США в отношении Крыма являются признанием уникальности полуострова как одной из самых ярких жемчужин России. Крым — это сердце и жемчужина России, наша духовность и будущее, — высказался парламентарий.

Ранее американский лидер поэтично высказался о полуострове, назвав его сердцем. Трамп также обратил внимание на огромный потенциал Крыма.

Позже Трамп заявил, что экс-глава Белого дома Барак Обама вынудил украинское руководство уступить Крым в пользу России. Американский лидер добавил, что всегда восхищается привлекательностью данного полуострова.

Кроме того, депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что президенту Соединенных Штатов стоит посетить Крымский полуостров и самому оценить его красоту. По его мнению, высказывание Трампа о невозможности возвращения Крыма в состав Украины дает основание для такого приглашения.

