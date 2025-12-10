ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:36

Трамп раскрыл, какая страна превосходит США по безопасности границ

Трамп: границы КНДР защищены лучше, чем у США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Границы КНДР защищены лучше, чем у США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании. Он пояснил, что Северная Корея использует заборы, подключенные к электричеству, поэтому попасть в эту страну очень сложно, передает РИА Новости.

Думаю, мы отдадим Северной Корее звание самой безопасной границы, — сказал Трамп.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на белорусско-украинском рубеже требует продолжения укрепления пограничной инфраструктуры. По его словам, республике приходится возводить новые заставы и усиливать вооружение личного состава пограничной службы.

До этого министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Еврокомиссию с просьбой о помощи в возвращении сотни фур из Белоруссии. Машины застряли на территории республики, когда Вильнюс закрыл единственный КПП на границе с ней. Теперь Литва утверждает, что Минск не позволяет им вернуться домой.

В конце ноября стало известно, что Финляндия строила забор рядом с российской границей и оснащала его камерами наблюдения. В Лапландии работы почти завершены, а весь проект длиной более 200 километров планируют закончить к лету 2026 года.

США
Дональд Трамп
границы
Северная Корея
