10 декабря 2025 в 10:21

«Нехорошие двуногие»: в Госдуме объяснили бегство кота Ларри от Зеленского

Депутат Толмачев: кот Ларри своим побегом выразил презрение к Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, своим бегством выразил презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, эти животные часто стараются держаться в стороне от плохих людей.

Даже коты не хотят иметь ничего общего с Зеленским. Говорят, эти чуткие создания имеют нюх на людей и стараются избегать нехороших двуногих. Кот Ларри живет в резиденции британского премьер-министра, чтобы ловить там мышей. У хвостатого есть своя страничка в соцсетях. Все в лучших традициях специфического островного юмора, когда через малозначимые и шуточные вещи транслируются замаскированные смыслы. Под лапу Ларри подвернулся Зеленский, и кот красноречиво выразил свое отношение к просроченному недоразумению: убежал, брезгливо махнув хвостом на прощание, — высказался Толмачев.

Он пояснил, что фигура «кота-дипломата» при британском премьере имеет глубокие культурные корни. По словам депутата, это продолжение традиции, где хвостатые герои выступают беспристрастными критиками человеческих пороков.

«Кот-дипломат» при британском премьере со своими соцсетями, с одной стороны, находит отклик и понимание у молодой аудитории, а с другой — это ведь продолжение старинной литературной традиции. У писателя Эрнста Амадея Теодора Гофмана был кот Мурр со своими житейскими воззрениями. У нашего соотечественника автора сказок Николая Вагнера — Кот-Мурлыка, у японского писателя Нацумэ Сосэки — герой книги «Ваш покорный слуга кот». И везде четвероногие протагонисты — едкие сатирики, которые высмеивают людей и явления, которые им не нравятся, — подытожил Толмачев.

Ранее сообщалось, что кот Ларри отказался заходить в резиденцию одновременно с британским премьером Киром Стармером и Зеленским. Ларри терпеливо ждал у двери, когда ему откроют, однако, как только политики приблизились к входу, кот резко отпрыгнул и ушел.

