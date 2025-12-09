ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 21:30

Трампа пригласили отдохнуть в Крыму

Депутат Ивлев призвал Трампа лично убедиться в красоте Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президенту США Дональду Трампу следует приехать на Крымский полуостров и лично убедиться в его красоте, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, которые передает ТАСС, слова Трампа о невозможности возвращения полуострова позволяют пригласить его в гости.

Трамп и раньше неоднократно заявлял о невозможности возвращения Крыма Украине, а сегодня еще раз это подтвердил. Такие оценки вполне позволяют крымчанам пригласить президента США провести полноценный отдых на ЮБК, — заявил Ивлев.

Парламентарий Ивлев посоветовал президенту США посетить пляжи Судака и Ялты, Никитский ботанический сад, Алупкинский и Ливадийский дворцы. Он также призвал его побеседовать с жителями Крыма — настоящими патриотами России, чтобы убедиться, что он «сказал все правильно».

Ранее Трамп заявил, что экс-хозяин Белого дома Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. По словам Трампа, он всегда восхищается красотой полуострова.

Россия
Госдума
Дональд Трамп
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
«Всеми силами»: Небензя рассказал, что пытается сделать Зеленский
США дали Зеленскому дни на ответ по мирному плану Трампа
Итоги первой части сезона РПЛ: разбор полетов от Пономарева и Булыкина
Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России
Многодетный педофил вонзил палку в половые органы школьницы
Небензя раскрыл настроения жителей Украины
Появились подробности о водителе впавшего в кому после ДТП главы Реутова
Трампа пригласили отдохнуть в Крыму
Путин ответил на просьбу Сокурова о поддержке «Ленфильма»
Две россиянки получили более 10 лет за вербовку в ИГ
Таиланд и Камбоджа снова воюют: отпуск отменяется? Спросили экспертов
В США напророчили Зеленскому «ужасный финал»
Шаляпин призвал состоятельных друзей Долиной купить ей квартиру
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка во дворе дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.