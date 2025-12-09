Трампа пригласили отдохнуть в Крыму

Президенту США Дональду Трампу следует приехать на Крымский полуостров и лично убедиться в его красоте, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, которые передает ТАСС, слова Трампа о невозможности возвращения полуострова позволяют пригласить его в гости.

Трамп и раньше неоднократно заявлял о невозможности возвращения Крыма Украине, а сегодня еще раз это подтвердил. Такие оценки вполне позволяют крымчанам пригласить президента США провести полноценный отдых на ЮБК, — заявил Ивлев.

Парламентарий Ивлев посоветовал президенту США посетить пляжи Судака и Ялты, Никитский ботанический сад, Алупкинский и Ливадийский дворцы. Он также призвал его побеседовать с жителями Крыма — настоящими патриотами России, чтобы убедиться, что он «сказал все правильно».

Ранее Трамп заявил, что экс-хозяин Белого дома Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. По словам Трампа, он всегда восхищается красотой полуострова.