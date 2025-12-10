ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:05

«Наше будущее под большим вопросом»: в ЕС о перемирии на Украине

МИД Норвегии: перемирие на Украине приведет к дорогому миру в ЕС

Эспен Барт Эспен Барт Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/imago-images.de/Global Look Press
Перемирие между Украиной и Россией приведет к «дорогому миру» для всего ЕС, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News. По его мнению, если Киев будет вынужден уступить часть территории, это приведет к серьезным проблемам с безопасностью на несколько поколений вперед.

Я беспокоюсь, что мы можем прийти к тому, что я называю «дешевым перемирием», которое приведет к очень дорогому миру. <...> Так что наше будущее здесь под большим вопросом, — сказал Эйде.

Министр подчеркнул, что за каждым конфликтом следует «послевоенная эпоха», течение которой зависит от условий прекращения боевых действий. При неосторожных действиях можно «застрять на определенных этапах, которые будет трудно преодолеть».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование главой Украины Владимиром Зеленским. Он пояснил, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем сообщил, что стороны переговоров осознают необходимость ведения работы в условиях конфиденциальности. Он добавил, что любые иные форматы взаимодействия не являются продуктивными.

