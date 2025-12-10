ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:23

В Таиланде рассказали, пыталась ли Камбоджа решить конфликт путем диалога

Премьер Таиланда: Камбоджа не пыталась начать переговоры о решении конфликта

Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press
Камбоджа пока не выходила на контакт для решения конфликта, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. При этом он отметил, что ситуация на границе двух государств находится под контролем, передает газета Khaosod.

Камбоджа пока не вступила в переговоры, — сказал премьер.

Ранее тайские ВМС начали операцию «Трат подавляет врага» на границе с Камбоджей. В район ее проведения направили боевой корабль HTMS Thepa, который будет заниматься патрулированием обстановки. В ВМС подчеркнули, что весь экипаж судна находится в состоянии боеготовности.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что конфликт между Таиландом и Камбоджей не представляет угрозы для безопасности туристов из РФ. Он пояснил, что напряженная ситуация наблюдается в зонах, не являющихся курортными.

8 декабря тайская армия заявила об обстреле своей территории с камбоджийской стороны с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений погиб как минимум один военнослужащий Таиланда.

Таиланд
Камбоджа
премьер-министры
переговоры
конфликты
