ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:27

В РСТ ответили, безопасно ли ехать в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей

РСТ: ситуация в Таиланде не повлияет на безопасность туристов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Конфликт между Таиландом и Камбоджей не представляет угрозы для безопасности туристов из РФ, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, напряженная ситуация наблюдается в зонах, не являющихся курортными.

На границе Таиланда и Камбоджи перманентно возникает напряженная ситуация. Но, как и в прошлый раз, для официальных туристов из России предупреждений об опасности, которые выносит МИД либо Минэкономразвития, не было. Нет такого рода предупреждений и от соответствующих дипломатических служб Таиланда. Тем более, что там на границе курортов нет, и эта территория не предназначена для туристических посещений. Поэтому никак это пока не отразилось на туризме, и россиян никак не затронет, — поделился Барзыкин.

Ранее во втором военном округе Сухопутных сил Таиланда заявили, что войска Камбоджи произвели обстрел их территории с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений был убит как минимум один тайский военнослужащий.

Таиланд
россияне
туристы
путешествия
курорты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины
Два китайских автобренда могут уйти с российского рынка
Посол России в КНДР умер на 71-м году жизни
Озверевшему из-за пустяка и убившему соседку с сыном предъявили обвинение
Главной новогодней елке страны выделили охрану
«Замечательная возможность диалога»: Фельчук о ТИЭФ-2025
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.