В РСТ ответили, безопасно ли ехать в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей РСТ: ситуация в Таиланде не повлияет на безопасность туристов из России

Конфликт между Таиландом и Камбоджей не представляет угрозы для безопасности туристов из РФ, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, напряженная ситуация наблюдается в зонах, не являющихся курортными.

На границе Таиланда и Камбоджи перманентно возникает напряженная ситуация. Но, как и в прошлый раз, для официальных туристов из России предупреждений об опасности, которые выносит МИД либо Минэкономразвития, не было. Нет такого рода предупреждений и от соответствующих дипломатических служб Таиланда. Тем более, что там на границе курортов нет, и эта территория не предназначена для туристических посещений. Поэтому никак это пока не отразилось на туризме, и россиян никак не затронет, — поделился Барзыкин.

Ранее во втором военном округе Сухопутных сил Таиланда заявили, что войска Камбоджи произвели обстрел их территории с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. В ходе столкновений был убит как минимум один тайский военнослужащий.