10 декабря 2025 в 10:19

Украина признала готовность вооружить Канаду

Украина готова предоставить Канаде технологии производства дронов

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Украина выразила готовность передать Канаде свои военные технологии, включая наработки в производстве беспилотников, сообщает газета The Globe and Mail. Предложение было озвучено украинским послом в Оттаве Андреем Плахотнюком на встрече с местными парламентариями 9 декабря.

Украина готова поделиться нашими знаниями, нашими технологическими знаниями с нашими партнерами, — сказал дипломат.

Он уточнил, что сотрудничество может быть организовано в формате продажи технологий или совместного производства. По его мнению, наиболее предпочтительным вариантом было бы развертывание совместных производственных мощностей непосредственно на территории Украины. Однако украинская сторона готова рассматривать и другие предложения.

По информации издания, текущие производственные мощности Украины позволяют выпускать до 4 млн беспилотных летательных аппаратов в год. При этом такое сотрудничество отвечает интересам Канады, которая стремится снизить свою зависимость от Соединенных Штатов в оборонной сфере.

Ранее Андрей Ермак, который в прошлом занимал пост главы офиса президента Украины, заявил, что правительство Канады приняло решение о передаче Киеву компонентов для ракетных систем. Он не раскрывал конкретные сведения о типах передаваемых комплектующих.

