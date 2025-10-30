Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем Ермак заявил о передаче Канадой Украине компонентов для ракетных систем

Канада передаст Киеву компоненты для ракетных систем, сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он не стал уточнять, о каких именно комплектующих идет речь. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы страны получат от Канады зимнее снаряжение.

Имел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады на Украине Натальей Цмоць. <...> В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд «коалиции дронов», — сообщил Ермак.

В посте сказано, что во время встречи речь зашла о защите критической инфраструктуры и восстановлении энергетических объектов. Ермак отметил, что стороны в том числе обсудили и гуманитарную помощь.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что передача Киеву устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ. Он добавил, что один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Собеседник также упомянул зенитные ракеты Aster. Они, по мнению Рогова, не изменят ситуацию в зоне СВО.